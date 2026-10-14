L’inizio dello svezzamento, oggi chiamato più propriamente alimentazione complementare, è una tappa importante nella crescita di ogni bambino.

Intorno ai sei mesi, infatti, il latte materno o artificiale comincia ad affiancarsi gradualmente ad altri alimenti per rispondere alle nuove esigenze nutrizionali del piccolo e accompagnarlo alla scoperta di sapori e consistenze differenti.

È una fase ricca di novità che può suscitare entusiasmo ma anche qualche dubbio nei genitori: come capire se è arrivato davvero il momento di iniziare?

Non basta guardare il calendario o osservare il bambino mentre segue con lo sguardo ciò che mangiano mamma e papà. La prontezza allo svezzamento dipende soprattutto dallo sviluppo di alcune capacità motorie e dalla possibilità di gestire il cibo in sicurezza.

Imparare a riconoscere i segnali giusti aiuta a rispettare i tempi del piccolo, senza anticipare questa tappa né rimandarla inutilmente. È importante osservare alcuni aspetti e altri comportamenti, invece, non devono essere interpretati come una prova sufficiente di maturità.

1. Riesce a mantenere la testa dritta e controlla bene il collo

Uno dei primi aspetti da osservare riguarda il controllo della testa e del collo. Per iniziare a mangiare alimenti diversi dal latte, il bambino deve riuscire a mantenere la testa stabile e in posizione eretta, senza che cada continuamente in avanti, all’indietro o lateralmente. Questa capacità è importante perché contribuisce a mantenere una postura adeguata durante il pasto e a gestire il cibo in modo più sicuro.

I genitori possono osservare come il piccolo controlla la testa quando è sveglio e viene tenuto in posizione seduta. Se appare ancora molto instabile o fatica a mantenere una posizione corretta è preferibile parlarne con il pediatra prima di cominciare. Il controllo della testa, comunque, non è un segnale da considerare in maniera isolata: deve accompagnarsi ad altre capacità.

2. Riesce a stare seduto mantenendo una posizione stabile

Per mangiare in sicurezza, il bambino deve riuscire a stare seduto in posizione eretta, con la testa ben controllata e il corpo sufficientemente stabile.

Non è indispensabile che sappia sedersi da solo senza alcun aiuto o che abbia già imparato a mantenere a lungo la posizione seduta sul pavimento. È però importante che durante il pasto non si accasci e non perda continuamente l’equilibrio.

Un seggiolone adeguato, utilizzato secondo le indicazioni del produttore, può aiutare a mantenere una postura corretta, purché il piccolo abbia già raggiunto il controllo posturale necessario.

La posizione deve consentirgli di tenere il busto eretto e la testa stabile, senza scivolare in avanti. Anche quando il bambino sembra pronto, è fondamentale che un adulto rimanga sempre presente durante il pasto: la postura corretta è una componente della sicurezza, non una garanzia assoluta contro il soffocamento.

3. Mostra interesse per il cibo e osserva i pasti in famiglia

Il bambino segue con lo sguardo ciò che mangiano gli adulti, osserva il cucchiaio, cerca di raggiungere gli alimenti o sembra incuriosito da ciò che succede a tavola? Questi comportamenti possono rappresentare un primo interesse verso il cibo e diventare un’occasione per coinvolgerlo gradualmente nei momenti conviviali della famiglia.

È importante, però, non confondere la curiosità con la reale prontezza a mangiare. Anche un bambino molto interessato al piatto dei genitori potrebbe non avere ancora tutte le capacità motorie necessarie; al contrario, un piccolo che osserva i pasti senza mostrare particolare entusiasmo non è necessariamente in ritardo. L’interesse per il cibo è quindi un elemento da considerare nel quadro generale dello sviluppo.

4. Porta gli oggetti alla bocca e comincia a esplorare con le mani

Portare le mani e gli oggetti alla bocca è un comportamento comune durante la crescita. Attraverso questa forma di esplorazione, il bambino conosce il mondo che lo circonda, sperimenta nuove sensazioni e sviluppa gradualmente la coordinazione tra mani, occhi e bocca. Con il tempo, queste abilità gli saranno utili anche per afferrare il cibo e portarlo verso la bocca.

Attenzione, però: succhiarsi le mani o mordicchiare i giochi non significa automaticamente essere pronti per lo svezzamento. Si tratta di comportamenti che possono comparire ben prima dei sei mesi e che da soli non indicano che il piccolo sia in grado di gestire alimenti di consistenza diversa dal latte.

5. Coordina occhi, mani e bocca per raggiungere il cibo

La coordinazione tra occhi, mani e bocca è una delle capacità importanti per affrontare l’alimentazione complementare.

Quando il bambino è pronto riesce a osservare un alimento, allungare la mano, afferrarlo e portarlo alla bocca con maggiore intenzionalità. Questo gli permette di partecipare attivamente al pasto e, se la famiglia sceglie di offrirgli alimenti da prendere con le mani, di cominciare a esplorarli secondo le proprie possibilità.

Non è necessario che sappia utilizzare le posate o afferrare con precisione ogni pezzetto: queste abilità si sviluppano progressivamente.

Il punto da osservare è la capacità di coordinare i movimenti in modo funzionale, non la perfezione del gesto.

È altrettanto importante che gli alimenti proposti siano preparati in forme e consistenze adeguate all’età e alle capacità del bambino, evitando quelli che possono provocare soffocamento.

6. Riesce a deglutire il cibo anziché spingerlo fuori con la lingua

Un altro segnale importante è la capacità di gestire il cibo in bocca e deglutirlo, anziché spingerlo sistematicamente fuori con la lingua.

Nei primi mesi è presente il cosiddetto riflesso di estrusione, che porta il bambino a spingere verso l’esterno ciò che entra nella bocca. Con la maturazione questo comportamento tende ad attenuarsi e il piccolo acquisisce maggiore capacità di gestire alimenti diversi dal latte.

È normale che le prime esperienze siano un po’ impacciate: il bambino deve imparare a conoscere consistenze nuove e a muovere il cibo all’interno della bocca. Una singola smorfia o il rifiuto di un alimento non dimostrano che non sia pronto, così come la scomparsa del riflesso di estrusione da sola non basta a confermare che lo sia. Se durante i tentativi di alimentazione compaiono difficoltà ricorrenti, tosse frequente o altri segnali preoccupanti è opportuno confrontarsi con il pediatra.

7. Ha raggiunto un’età adeguata per iniziare l’alimentazione complementare

Intorno ai sei mesi, molti bambini raggiungono lo sviluppo necessario per cominciare a conoscere gli alimenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di introdurre l’alimentazione complementare a questa età, continuando nel frattempo l’allattamento al seno, se desiderato, oppure l’utilizzo della formula per lattanti.

L’età, però, va considerata insieme alle capacità individuali del bambino. Non è opportuno iniziare prima dei quattro mesi compiuti e, in generale, non si dovrebbe anticipare lo svezzamento soltanto perché il piccolo sembra interessato al cibo, si sveglia più spesso durante la notte o richiede poppate aggiuntive. Questi comportamenti possono avere diverse spiegazioni e non sono prove affidabili di fame o di prontezza.

E se il bambino sembra pronto ma rifiuta il cibo?

Anche quando mostra i segnali di prontezza, il bambino potrebbe inizialmente giocare con il cibo, toccarlo senza assaggiarlo, fare smorfie o rifiutare alcuni sapori. È del tutto normale: imparare a mangiare richiede tempo e familiarità con nuove esperienze sensoriali.

L’approccio migliore è proporre piccole quantità, consistenze adatte alle sue capacità e alimenti sicuri, senza forzarlo a mangiare. Il latte materno o artificiale continua a essere una fonte nutrizionale fondamentale durante questa fase, mentre gli alimenti complementari vengono introdotti gradualmente.

Se il bambino non riesce a mantenere una posizione stabile, presenta difficoltà nel gestire la saliva o il cibo, tossisce frequentemente durante i tentativi di alimentazione oppure ha una storia clinica che richiede particolare attenzione, è opportuno parlarne con il pediatra prima di procedere.

Il professionista potrà valutare lo sviluppo del piccolo e suggerire come introdurre gli alimenti in modo adeguato alle sue esigenze.

Foto di copertina di Vanessa Loring da Pexels

In breve I segnali da osservare per capire se il bimbo è pronto per lo svezzamento sono diversi, ma non possono essere valutati singolarmente: tutti insieme possono però fornire importanti indicazioni ai genitori.

Fonti / Bibliografia Complementary feedingComplementary feeding

Your baby's first solid foods - NHSGet advice on starting solids (weaning), including when to start, what foods to give your baby, and which milks to offer as they grow.

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