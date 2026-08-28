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Gli scatti di crescita sono fasi in cui il bambino, soprattutto nel primo anno di vita, compie improvvisi ed evidenti progressi dal punto di vista fisico e psico-emotivo.
Non sono periodi semplici da affrontare, né per i genitori, né per il bebè. Il piccolo infatti avverte questi cambiamenti e può manifestare malessere e nervosismo. Si tratta però di fasi normali e necessarie per la crescita, che avvengono secondo ritmi piuttosto regolari. È possibile gestire gli scatti di crescita mantenendo la necessaria calma e serenità, facendo sempre riferimento al pediatra.
Cosa sono gli scatti di crescita
Gli scatti di crescita sono fasi in cui l’organismo del bambino è in piena attività sotto gli stimoli degli ormoni e dei processi che regolano lo sviluppo psicofisico. L
e ossa si allungano, i muscoli si fortificano, i movimenti si fanno più coordinati, il sistema nervoso diventa più efficiente e i sensi sempre più attivi. Queste fasi sono concentrate in modo particolare nei primi 12-14 mesi di vita, quando risultano più evidenti. Ci sono però scatti di crescita anche più avanti, dopo l’anno di età. Durante tutto questo periodo è importante che il pediatra effettui visite regolari, per poter valutare sia l’aumento del peso e della statura, sia la maturazione cognitiva del bambino.
Scatti di crescita fisici
Riguardano il peso e l’altezza, che aumentano notevolmente nel corso dei primi 12 mesi. Basti pensare, per esempio, al peso: se alla nascita un bebè pesa mediamente tre chili, a un anno ne pesa dieci, quindi il suo peso è più che triplicato.
Scatti di crescita motori
Sono quelli relativi alle capacità di movimento. Un bambino nel corso del primo anno impara progressivamente a rotolare sulla schiena e a sollevare il busto e il capo puntellandosi sulle braccia. Acquisisce la capacità di tenere la testa dritta perché i muscoli del collo sono più forti e sa stare seduto senza sostegno. Più avanti inizia a gattonare e cerca di mettersi in piedi.
Scatti di crescita emotivi
Il piccolo diventa progressivamente più consapevole della propria individualità e della realtà che lo circonda.
La vista migliora progressivamente, riesce a concentrare la sua attenzione per più tempo su un oggetto. Inizia a sorridere e poi a ridere “di pancia” in reazione a situazioni che suscitano il suo interesse, piange quando viene lasciato solo dai genitori, si mostra diffidente nei confronti degli estranei.
Quando si verificano
Gli scatti di crescita si concentrano maggiormente a 3 mesi, poi attorno al 6°-7° mese, quindi al 9° mese e infine verso l’anno di età.
Non sono tutti identici nei bambini, perché ci può essere qualche differenza nello sviluppo: per esempio, alcuni piccoli imparano a gattonare, altri saltano questo passaggio e provano direttamente a camminare.
Inoltre ci possono essere divergenze di peso e di statura, legate anche a ragioni genetiche. Le differenze tra gli scatti di crescita non devono però essere eccessive e devono mantenersi all’interno di certi range (limiti minimi e massimi).
Nel caso di dati quantificabili come peso e statura, esistono precise tabelle di riferimento basate sui percentili, unità di misura utilizzate a livello internazionale secondo criteri definiti dall’Organizzazione Mondiale della sanità, per stabilire e monitorare come procede la crescita del bambino in peso e in altezza.
Quanto durano
Gli scatti di crescita hanno una durata variabile: possono durare da uno o due giorni a diverse settimane.
In media, dai tre giorni alle due settimane, ma ci sono comunque differenze tra un bambino e l’altro. In questo periodo normalmente l’appetito aumenta per assecondare la maggiore richiesta energetica legata all’aumento di peso e di statura.
Inoltre gli scatti di crescita possono presentarsi in contemporanea a momenti di crisi del bambino, legati per esempio allo spuntare di un dentino da latte oppure a un raffreddore. In questi casi il periodo di passaggio si allunga e i sintomi possono essere più intensi.
Sintomi degli scatti di crescita
Gli scatti di crescita, soprattutto quelli di tipo cognitivo, vengono a volte definiti wonder weeks, ossia “le settimane delle meraviglie”. Nel giro di poco tempo infatti il bambino compie progressi notevoli, acquisendo capacità di espressione e di interazione che riempiono i genitori di stupore e di orgoglio.
Per il piccolo, però, si tratta di momenti faticosi, che possono causargli un po’ di stress psicofisico.
Si manifestano allora i sintomi tipici degli scatti di crescita, ovvero:
- aumento dell’appetito con maggiore richiesta di latte, sia quello materno sia quello di formula. Questo può indurre i genitori a credere che l’alimentazione non sia adeguata, ma non è così
- poppata “agitata”, con il bimbo che si attacca e si stacca dal capezzolo o dal biberon
- nervosismo inspiegabile, con crisi di pianto e dimostrazioni di irritabilità senza un motivo apparente
- richiesta di maggiore attenzione da parte dei genitori
- ansia di separazione dai genitori, soprattutto dalla mamma
- Risvegli notturni frequenti con pianto, desiderio di essere preso in braccio e di attaccarsi al seno.
Come affrontarli
È abbastanza naturale che i genitori si preoccupino per queste periodiche manifestazioni di nervosismo e di appetito da parte del bambino. Come abbiamo visto, però, sono periodi di passaggio del tutto normali, che è importante affrontare con calma e serenità.
Per qualsiasi dubbio è bene rivolgersi al pediatra. A casa, i sintomi che si accompagnano agli scatti di crescita si possono gestire in diversi modi, ovvero:
- non modificare l’alimentazione abituale, a meno che lo schema non sia stato suggerito dal pediatra
- evitare di proporre al bambino tisane o, peggio, acqua zuccherata o altro per consolarlo del suo nervosismo e calmare l’appetito. Meglio piuttosto attaccarlo una volta di più al seno
- ascoltare le richieste del bambino senza timore di “viziarlo”, aumentando i momenti di coccole e di interazione genitore-figlio
- quando il piccolo è sveglio e sereno, si possono fare con lui semplici giochi ponendolo nella palestrina, mostrandogli giocattoli e oggetti colorati per la stimolazione visiva, facendogli ascoltare filastrocche o la musica che conosce
- far praticare al piccolo della semplice attività fisica adatta ai primi mesi, come il tummy time, che stimola il bambino e ne favorisce la crescita
- Aumentare il contatto quando il bimbo è sveglio, in casa e durante la passeggiata, utilizzando per esempio la fascia porta bebè.
Tabella Scatti di crescita mese per mese
A 2-3 settimane e a 6 settimane
- Il bimbo si è ripreso dallo stress della nascita e ha bisogno di mangiare di più per assecondare la crescita che in questo periodo è molto intensa
- Acquista peso e inizia ad allungarsi
- Può avere più appetito
- Iniziare a svegliarsi frequentemente durante la notte e sporcare anche 7-8 pannolini tra il giorno e la notte.
A 3 mesi
- Se messo a pancia in giù, il bimbo solleva la testa facendo leva sugli avambracci.
- Riesce a portare le manine al petto
- Sorride ai famigliari e agli estranei, iniziando a mantenere il contatto visivo
- Riesce a seguire un oggetto quando questo viene spostato davanti a lui
- Segnala le sue emozioni producendo gridolini con timbri diversi
A 6 mesi
- Controlla i movimenti del capo, riesce a passare rapidamente dalla posizione supina a quella prona e viceversa
- Passa gli oggetti da una mano all’altra e li porta alla bocca per esaminarli
- Cerca il contatto di sguardo con le altre persone
- Produce suoni con vocali differenti e ben definite (inizio fase della lallazione)
A 9 mesi
- Sa stare seduto diritto con un buon controllo della testa perché i muscoli del collo sono più robusti
- Inizia a spostarsi carponi
- Sa afferrare e stringere gli oggetti, agitandoli davanti a sé e li osserva con attenzione
- Può mostrarsi timido con le persone che non conosce
- È in piena fase di lallazione e ripete monosillabi caratterizzati soprattutto dal suono “a” (per esempio wa-wa-wa- oppure la-la-la)
A 12 mesi
- Gattona con disinvoltura, si mette in posizione eretta afferrandosi a un sostegno, inizia a muovere qualche passo
- Inizia a interagire con gli oggetti in modo autonomo, sa ritrovare un giocattolo se l’adulto lo sottrae alla sua vista
- Impara la presa “a pinza” con pollice e indice contrapposti
- Inizia a pronunciare abbozzi di parole, tipo “mama”, “papa” e così via.
Fonti / Bibliografia
- Le nuove curve di crescita dell'Oms: una riflessione
- Improvvisamente poppa molto più spesso… sarà uno scatto di crescita?La cosa più importante da sapere è che i bambini hanno degli “ scatti di crescita”: improvvisamente paiono insaziabili, di colpo pieni di bisogni da soddisfare, lamentosi, vogliono ciucciare molto più spesso.