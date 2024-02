Torta di pannolini: come realizzarla fai da te

La torta di pannolini è ormai un dono abbastanza consueto da ricevere ad esempio nel corso di un baby shower party, ma non per questo è meno apprezzata dai futuri genitori. I pannolini, infatti, sono una delle tante spese da sostenere durante la crescita del bimbo e averne una buona scorta iniziale non può che fare piacere. Queste realizzazioni, poi, possono anche essere arricchite con altri piccoli doni per il nascituro, risultando ancora più complete e personalizzate. Vediamo insieme come realizzare una torta di pannolini fai da te: è più semplice di quanto possa sembrare!

Quali sono le origini della torta di pannolini?

L’usanza di regalare torte di pannolini ha preso piede anche nel nostro Paese da qualche anno, ma quali sono le origini di questa idea? La torta di pannolini, o diaper cake, proviene dagli Stati Uniti, lo stesso Paese in cui ha origine anche il baby shower party, cioè la festa che la futura mamma organizza con le amiche per trascorrere qualche ora di festa e farsi coccolare con tanti regali per il bimbo che sta per nascere. Da semplici creazioni realizzate con pannolini arrotolati e disposti a forma di torta, si è piano piano passati e creazioni sempre più elaborate e fantasiose: ce ne sono ormai per tutti i gusti! I motivi del successo di questo tipo di dono è il suo connubio tra creatività e praticità: si tratta infatti di un regalo utile e sempre apprezzato, offerto però in una forma artistica e fantasiosa.

Torta di pannolini per bimba

Non avete il tempo di realizzare una torta di pannolini fai da te oppure la manualità non è proprio il vostro punto forte? Niente paura: le torte di pannolini si possono comprare già fatte, sia da artisti che possono realizzare la vostra creazione su misura sia online, in modo che arrivi nel giro di pochissimo tempo. Se ne possono trovare di tantissime forme e dimensioni: per una torta di pannolini per bimba il colore più gettonato è senza dubbio il rosa, ma potrete spaziare anche tra colori diversi e scegliere la classica torta a più strati oppure forme più originali e insolite.

MilaBoo ad esempio propone una torta di pannolini a due piani con prodotti di alta qualità di Hipp: comprende 26 pannolini di Hipp taglia 2, articoli da toeletta e salviettine umidificate.

Cosa ne dite di una torta di pannolini a forma di carrozzina? Contiene 28 pannolini Dodot taglia 3 e una coppia di stivaletti da bimba bianchi oppure rosa.

Una simpatica nuvoletta rosa decora la torta di pannolini proposta da Viale Magico, arricchita con nastri e fiocchi in iuta e gros-grain rosa. È composta da 30 pannolini Huggies Unistar taglia 3-4.

Babyconfort propone invece una torta di pannolini a quattro piani, che contiene ben 56 pannolini di diverse taglie. Non solo: nella creazioni sono inseriti anche un bagnoschiuma da 500 ml, due pacchi di salviettine umidificate, una pasta lenitiva e un carillon.

Torta di pannolini per un maschio

Non mancano nemmeno le idee per una torta di pannolini per un maschio; in questo caso il colore che viene prevalentemente scelto è l’azzurro in tutte le sue sfumature, ma non mancano proposte in tante altre tonalità. Anche in questo caso si potrà scegliere la classica torta di pannolini oppure creazioni originali, ad esempio a forma di treno oppure di passeggino.

Per un bambino si può ad esempio scegliere questa torta a quattro livelli realizzata con 54 pannolini Chicco. Ad arricchire questa creazione ci sono anche un confezione di acqua di colonia Chicco, una confezione di acqua di colonia Trudi, una confezione di crema per il corpo Chicco e 11 fermagli.

Perché non regalare una originale torta di pannolini a forma di quad azzurro? Questa creazione è composta da 44 pannolini, un pacchetto di salviettine umidificate, una parure di lenzuolini per la culla o la carrozzina, un paio di calzine, una tazza e un pupazzo.

Un’alternativa può essere una simpatica creazione a forma di carrozzina nei colori verde e azzurro. È composta da 28 pannolini Dodot taglia 3 e da una coppia di stivaletti per bambino blu oppure bianchi.

MilaBoo propone invece una torta con 18 pannolini Hipp taglia 2, due prodotti per la pelle delicata del piccolo e un morbido orsacchiotto per neonati, naturalmente privo di sostanze nocive.

Cosa sapere prima di realizzare una torta di pannolini fai da te?

Volete mettervi in gioco e provare a realizzare una torta di pannolini fai da te? Il procedimento non è difficile come potrebbe sembrare a prima vista, ma ci sono alcune piccole accortezze di cui tenere conto prima di mettersi all’opera. La cosa fondamentale da ricordare è quella di scegliere pannolini di ottima qualità, che non mettano a rischio la pelle delicata del bimbo; meglio ancora se riuscirete a chiedere ai futuri genitori se hanno già una marca su cui preferiscono puntare e se hanno già dei pannolini adatti per le prime settimane del bimbo, in modo da poter regalare una misura leggermente più grande.

È importante scegliere la qualità anche per quanto riguarda gli altri accessori che vorremo inserire nel nostro regalo, come ad esempio doudou, pupazzetti, lozioni e creme per la mamma o per il bambino, piccoli giochi e tanto altro ancora. Non bisogna poi risparmiare sulla base della torta di pannolini: materiali scadenti rischiano di vanificare il nostro sforzo, facendo crollare la nostra creazione sul più bello.

Torta pannolini fai da te, come realizzarla

Chi ama realizzare oggetti e lavori creativi con le proprie mani può cimentarsi nella creazione di una torta di pannolini fai da te. Si può optare per una torta di pannolini semplice, con pochi dettagli, oppure lanciarsi fin da subito in un progetto più complesso, che richiederà più tempo e una maggiore precisione. Ricordate che occorre comunque usare una buona quantità di pannolini, anche di misure diverse, perché il regalo risulti utile e perché la nostra opera abbia un buon impatto visivo.

Occorrente

30-70 pannolini di diverse taglie, in modo che possano essere utilizzati nel giro di diverse settimane;

piccoli regali con cui arricchire la torta;

una base per torte di cartone oppure del cartone da ritagliare in forma rotonda;

una bottiglia di plastica vuota;

nastri, stoffe, fiocchi di diversi colori;

spilli, colla e forbici;

elastici robusti di diverse misure.

Procedimento

Per prima cosa bisogna preparare la base della torta di pannolini . Si può usare una base di cartone per torte oppure un cartone robusto da tagliare in forma rotonda, con un diametro di almeno 35 cm;

. Si può usare una base di cartone per torte oppure un cartone robusto da tagliare in forma rotonda, con un diametro di almeno 35 cm; fissate la bottiglia al centro della base per torte;

dopo aver lavato le mani, arrotolate ogni pannolino e fissatelo con un elastico colorato;

posizionate i pannolini sulla base per torte cominciando dal centro e formando dei cerchi;

sulla base per torte cominciando dal centro e formando dei cerchi; ogni cerchio di pannolini dovrà essere fissato con un elastico di dimensioni adatte;

quando avrete finito, nascondete gli elastici con un nastro colorato da fissare con un fiocco e con l’aiuto di qualche spillo;

da fissare con un fiocco e con l’aiuto di qualche spillo; se volete potete procedere con un altro piano di pannolini, facendo attenzione che sia leggermente più piccolo del primo;

fissate anche in questo caso i pannolini con un elastico, che poi coprirete con un nastro colorato;

posizionate i regali sulla torta in modo arricchirla e decorarla al tempo stesso;

avvolgete la vostra creazione in un foglio di cellophane trasparente e chiudetelo con un bel fiocco.

In copertina foto di Kampus Production via Pexels.com

In breve La torta di pannolini è un’idea regalo utile e originale che sta prendendo piede anche da noi. Si possono acquistare già pronte, ma anche realizzarle con il fai da te non è difficile come potrebbe sembrare.

