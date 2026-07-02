Tumore da parto o cefaloematoma sono termini che spaventano ma che indicano sostanzialmente un rigonfiamento o una asimmetria sulla testa del bebè, visibili subito dopo la nascita o nelle ore successive.

In particolare la parola “tumore” in questo contesto scientifico mantiene esclusivamente l’antico significato latino di semplice “gonfiore”.

Siamo dunque di fronte a manifestazioni benigne, frequenti e del tutto transitorie, legate alla naturale dinamica del travaglio e dell’espulsione.

Capire l’origine di queste alterazioni è il modo migliore per affrontare i primi giorni a casa in totale serenità.

Le differenze tra tumore da parto e cefaloematoma

Il tumore da parto e il cefaloematoma sono due condizioni che, a prima vista, possono sembrare molto simili. In realtà si tratta di alterazioni diverse per origine, caratteristiche ed evoluzione; è importante distinguerle per comprendere cosa aspettarsi nei giorni successivi al parto.

Ecco come distinguerle attraverso quattro elementi fondamentali:

la natura del rigonfiamento: il tumore da parto (caput succedaneum) è un edema superficiale, cioè un accumulo di siero e liquidi nei tessuti molli del cuoio capelluto. Il cefaloematoma è invece una vera e propria raccolta di sangue situata più in profondità, tra l’osso cranico e la membrana che lo riveste (il periostio) i confini e la posizione: i liquidi del tumore da parto si muovono liberamente e possono oltrepassare le linee di sutura del cranio, estendendosi anche su tutta la testa. Il cefaloematoma, al contrario, rimane strettamente confinato a un singolo osso poiché la membrana sottostante è saldata ai suoi margini il momento della comparsa: il tumore da parto è generalmente visibile fin dal primissimo istante dopo la nascita. Il cefaloematoma, invece, tende a comparire o a diventare più evidente solo nelle ore o nei giorni successivi al parto, man mano che il sangue si accumula i tempi di guarigione: l’edema superficiale del tumore da parto svanisce rapidamente e da solo nel giro di pochissimi giorni. Il cefaloematoma richiede più pazienza: il sangue impiega dalle quattro settimane a qualche mese per riassorbirsi completamente.

Entrambe le manifestazioni si risolvono spontaneamente e non richiedono terapie o interventi invasivi.

La presenza di un cefaloematoma richiede però un controllo attento da parte del pediatra nei primi giorni di vita. Il monitoraggio serve a verificare il regolare riassorbimento della raccolta ematica e a escludere la comparsa di ittero neonatale, una complicanza comune e facilmente trattabile legata allo smaltimento dei globuli rossi.

Tumore da parto: cos’è e perché si forma

Durante il travaglio, la forte compressione subita dalla testa ostacola temporaneamente il normale drenaggio dei liquidi nei tessuti superficiali del cuoio capelluto, causandone il temporaneo ristagno.

I fattori di rischio principali

Sebbene possa verificarsi in qualsiasi nascita, la sua comparsa è più frequente in presenza di alcune condizioni:

travaglio prolungato o particolarmente intenso

o particolarmente intenso rottura prolungata delle membrane (quando il sacco amniotico si rompe molte ore prima della nascita)

(quando il sacco amniotico si rompe molte ore prima della nascita) posizione del feto con la testa profondamente impegnata nel bacino materno per molto tempo

con la testa profondamente impegnata nel bacino materno per molto tempo uso della ventosa ostetrica, che esercita una trazione localizzata sui tessuti molli.

Come avviene la diagnosi

La diagnosi viene formulata dal neonatologo o dal pediatra subito dopo la nascita attraverso un semplice esame obiettivo (la visita clinica). Al tatto, la zona si presenta morbida e spugnosa.

Nella quasi totalità dei casi non servono esami strumentali (come ecografie o radiografie): l’aspetto visivo e la palpazione bastano al medico per formulare la diagnosi ed escludere con certezza altre condizioni, come la più rara emorragia sottogaleale.

Conseguenze

Il tumore da parto non provoca alcuna conseguenza a lungo termine. Non influisce sulla forma permanente del cranio e non ha alcun impatto sullo sviluppo neurologico del neonato. Il riassorbimento dell’edema avviene in modo del tutto naturale e non richiede alcuna terapia medica.

Per la gestione a casa, i genitori devono seguire pochissime ma fondamentali indicazioni:

evitare manipolazioni: non bisogna assolutamente massaggiare la zona né applicare creme, impacchi freddi o rimedi casalinghi

non bisogna assolutamente massaggiare la zona né applicare creme, impacchi freddi o rimedi casalinghi controllo di routine: è sufficiente il normale monitoraggio clinico effettuato in ospedale e dal pediatra di libera scelta alla prima visita.

Solo in casi rarissimi, legati a parti eccezionalmente complessi, questa condizione può associarsi ad altre piccole lesioni cutanee. È proprio per questo che ogni neonato viene sottoposto a una visita approfondita alla nascita, garantendo alle famiglie la massima sicurezza prima del ritorno a casa.

Cefaloematoma

Il cefaloematoma è una raccolta di sangue che si sviluppa in una zona più profonda rispetto al tumore da parto. Questa alterazione interessa lo spazio compreso tra uno dei segmenti ossei del cranio e il periostio, ovvero la sottile e robusta membrana che riveste esternamente l’osso stesso.

Ma quali sono i meccanismi che portano alla sua formazione? Durante il passaggio nel canale del parto, l’attrito e la forte pressione esercitata sulle strutture craniche possono causare la rottura di piccoli vasi sanguigni locali. Il sangue fuoriuscito si accumula lentamente in questo spazio anatomico delimitato.

I fattori di rischio principali

La comparsa di un cefaloematoma è strettamente legata alla dinamica del parto e si riscontra con maggiore frequenza in caso di:

primo parto (primiparità), a causa di tessuti materni meno elastici che prolungano la fase espulsiva

(primiparità), a causa di tessuti materni meno elastici che prolungano la fase espulsiva travaglio lungo e difficoltoso, che espone la testa a una compressione prolungata

che espone la testa a una compressione prolungata macrosomia fetale , ovvero quando il peso del neonato è superiore alla media

, ovvero quando il peso del neonato è superiore alla media parto operativo, in particolare se si rende necessario l’utilizzo della ventosa ostetrica.

Come avviene la diagnosi

La diagnosi viene effettuata dal pediatra o dal neonatologo attraverso una normale valutazione clinica. Al tatto, il cefaloematoma si presenta inizialmente teso ed elastico, assumendo poi una consistenza fluttuante nei giorni successivi.

Il medico riconosce questa condizione con certezza grazie a un dettaglio visivo fondamentale: il rigonfiamento si ferma nettamente in corrispondenza delle suture craniche e non le supera mai. Questo accade perché il periostio è saldamente ancorato ai margini di ogni singolo osso. Di norma non sono richiesti esami radiologici, a meno che il medico non sospetti una rarissima frattura lineare sottostante, che comunque non richiede trattamenti specifici.

Conseguenze

Il cefaloematoma ha un’evoluzione benigna e non interferisce in alcun modo con lo sviluppo cerebrale o neurologico del bambino. Nella maggior parte dei casi, la raccolta ematica si riassorbe spontaneamente e progressivamente senza lasciare anomalie nella forma della testa.

Durante il processo di guarigione a casa, i genitori devono tenere a mente queste importanti indicazioni:

i tempi dell’osso: talvolta, durante il lento riassorbimento, i bordi della lesione possono indurirsi a causa di un naturale processo di calcificazione. Questo fenomeno è transitorio e la testa del neonato tornerà perfettamente regolare con la crescita

talvolta, durante il lento riassorbimento, i bordi della lesione possono indurirsi a causa di un naturale processo di calcificazione. Questo fenomeno è transitorio e la testa del neonato tornerà perfettamente regolare con la crescita nessun intervento: non bisogna mai tentare di massaggiare, premere o svuotare la sacca per accelerare la guarigione. Queste manovre aumentano solo il rischio di infezioni

non bisogna mai tentare di massaggiare, premere o svuotare la sacca per accelerare la guarigione. Queste manovre aumentano solo il rischio di infezioni attenzione all’ittero: poiché il corpo deve smaltire l’accumulo di globuli rossi, il fegato del neonato produce più bilirubina. Il pediatra monitorerà i parametri per verificare se sia necessaria una sessione di fototerapia per trattare l’ittero neonatale.

In breve Subito dopo il parto, il neonato potrebbe presentare un rigonfiamento sulla testolina: non bisogna preoccuparsi, sono in genere situazioni che si risolvono con il tempo senza bisogno di interventi.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.