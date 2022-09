A essere eleganti si comincia da piccoli

Colori delicati, fantasie teneri e divertenti, alta qualità dei tessuti in fibre sostenibili per l’ambiente. Per l’autunno arriva la nuova collezione di Mayoral, leader nel settore della moda per bambini nella penisola iberica e uno dei principali gruppi specializzati in Europa. Capi, accessori e calzature sono studiati per essere comodi, pratici, versatili e facili da abbinare, pronti, con il motto “Hace amigos”, a soddisfare le esigenze dei piccoli e insieme quelle dei grandi, offrendo il miglior rapporto tra moda, qualità e costo.

Le novità dell’autunno

Alle proposte per i più grandi, Mayoral affianca Newborn, la collezione dedicata ai neonati da 0 ai 18 mesi. Tante le novità che riguardano sia i modelli sia i tessuti, scelti tra i più morbidi e confortevoli come la ciniglia e il cotone sostenibile. La sezione maglieria, ad esempio, si arricchisce di tutoni, pagliaccetti e body in delicati colori pastello e fantasie soft. Aumenta anche il numero delle proposte di capi coordinati con maglie, felpe e pantaloni in perfetto abbinamento; tra le novità della collezione infine una capsule speciale dedicata al Natale.

Piccoli passi

I miei primi passi è la linea di calzature che Mayoral dedica ai piccoli che stanno iniziando a camminare. Comfort e sicurezza sono i punti di forza dei diversi modelli che hanno tutti una suola leggera con punta e tacco rialzati per proteggere il piede, una zona di flessione sul collo del piede per favorire la mobilità e finiture antiscivolo a prova di vivacità. Le solette ergonomiche sono removibili, antibatteriche e dotate del sistema comfort shock per la giusta ammortizzazione durante il cammino. I diversi modelli hanno forme arrotondate perché il piedino possa stare comodo, sono facili da mettere e togliere con le pratiche chiusure in velcro, le cerniere e i lacci elastici. Tomaia, suola e fodera sono realizzati in pelle senza sostanze chimiche per la massima sicurezza dei piccoli.

Anche per mamma e papà

Mayoral rivolge le sue attenzioni ai piccoli ma non si dimentica dei genitori che cercano accessori capaci di rispondere alle esigenze della vita di oggi, comodi, pratici e in linea con le ultime tendenze. Tra gli articoli di puericultura ci sono, insieme a sacchi ovetto, necessarie e coperte, anche nuove proposte che coniugano alla perfezione qualità e praticità come l’organizer per i borsoni maternità , la borsa con gli accessori, lo zaino per il nido con la borsa per il pranzo e l’accappatoio poncho.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.