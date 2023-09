Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel la vacanza si tinge con i colori dell’autunno

Se siete tra coloro che amano fare le vacanze a fine stagione, approfittando delle giornate più fresche, e godere dei colori caldi dell’autunno, allora una vacanza al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ****S di Ortisei, in Val Gardena è proprio quello che fa per voi!

Vacanze per tutti i gusti

Che sia active o total relax la propria idea di vacanza, il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel è in grado di soddisfare ogni esigenza, grazie alle sue proposte di escursioni giornaliere per grandi e bambini, rituali di benessere per tutta la famiglia e alcune interessanti new entry, come la nuovissima Sauna arena, per un relax innovativo e tecnologico.

Novità della stagione 2023, la Sauna arena è molto più grande delle altre: arriva a ospitare oltre 30 persone contemporaneamente, offrendo momenti di relax e benessere unici e immergendo gli ospiti in una dimensione completamente nuova durante gli aufguss. Il relax continua nella Spa dove rigenerarsi scegliendo tra i numerosi trattamenti proposti per lui, per lei (anche con trattamenti specifici per le mamme in dolce attesa), per la coppia, come il massaggio “Rose’s” che è un piacevole scrub a base di schiuma di rose seguito da un bagno rilassante, per i bambini o per tutta la famiglia come il “Dream Bubble” o il “Family Dream”, per un bagno nella grande vasca family seguito da una merenda da consumare tutti insieme.

La nuova family area

Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, che per vocazione accoglie esclusivamente le famiglie con bambini, la vacanza è davvero per tutta la famiglia: mamma e papà potranno, infatti, usufruire della nuova zona Family, ovvero uno spazio dove – senza l’ausilio degli animatori – potranno giocare insieme ai propri bambini con gli svariati giochi messi a loro disposizione: lavagnette, macchinine, costruzioni, display interattivi per bambini, bambole, passeggini, pupazzi, scivoli, piscina con le palline.

Inoltre, potranno sempre contare sull’ausilio delle educatrici qualificate del Baby Lino, cui affidare i propri figli a partire da un mese di vita, per concedersi qualche ora di totale relax, o portare quelli più grandicelli allo Junior Lino, dove i bambini – con un’assistenza professionale garantita per l’intera giornata – potranno giocare e divertirsi nell’Isola dei pirati, nella mini-arena sportiva, nella casa delle bambole, con le tantissime proposte di attività e laboratori ogni giorno diversi.

La nuova teenager area

Anche gli adolescenti hanno uno spazio dedicato, che quest’anno è stato raddoppiato e rinnovato. A loro è inoltre dedicato un programma speciale con un coordinatore che propone ogni giorno esperienze uniche, come Escape Room, uscite pomeridiane o serali in paese per fare insieme cena o merenda, corsi di arrampicata o gite al parco avventura. Nella nuovissima teenager area, invece, potranno giocare alle freccette (Dart), fare tornei di calcetto grazie al nuovissimo biliardino con il quale possono giocare fino a otto ragazzi contemporaneamente oppure sfidarsi in tantissimi giochi diversi con l’iWall, la nuova parete interattiva. Nella nuova area è presente anche una “Gaming Room” che presenta diverse postazioni di gioco dotate di Xbox, Playstation 4 e 5.

La Grigliata sull’Alpe di Siusi nella baita privata del Cavallino Bianco

Se il clima è favorevole ci sono ancore le ultime occasioni per godersi la Grigliata sull’Alpe di Siusi, che regala un’intera giornata da trascorrere all’aria aperta, tra passeggiate, giochi e tanta ottima carne alla brace! Una volta finito di mangiare, i grandi potranno rilassarsi sulle sdraio o stendersi sul prato, mentre i bambini saranno intrattenuti dagli animatori e tra giochi, corse e risate avranno modo di liberare tutte le loro energie. C’è anche la possibilità di fare un’escursione in bicicletta, noleggiando le bici direttamente in albergo prima della partenza. Chi desiderasse partecipare all’escursione guidata per raggiungere la baita in E-bike, potrà affidare i propri bambini allo staff del Lino Land che li accompagnerà in quota.

Piccoli esploratori alla scoperta di antichi sentieri

Il programma del Cavallino Bianco prevede sempre gite all’aria aperta a piedi per osservare da vicino la natura e i colori che mutano con il cambio stagione, ma anche in sella all’E-bike per poter esplorare la Val Gardena, alla scoperta di un panorama dalle mille tonalità autunnali. Completano, infatti, la ricca offerta del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel camminate adatte anche ai piccoli esploratori, passeggiate alla scoperta di antichi sentieri, escursioni guidate, corsi di mountain bike alla MTB School Ortisei (dai 4 anni) con escursioni in rampichino e corsi di tecnica nello skill park. E mentre i piccoli sono impegnati ad esplorare la natura incontaminata insieme alle guide, mamma e papà possono sperimentare il programma giornaliero di escursioni, i tour in E-bike alla scoperta della Val Gardena o godersi qualche momento di assoluto relax nella SPA per staccare completamente dalla routine quotidiana.

