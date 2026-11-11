Allarme bomba in centinaia di scuole: mail intimidatoria ed evacuazioni in tutta Italia

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 11/11/2026 Aggiornato il 11/11/2026

Ondata di messaggi intimidatori agli istituti scolastici di diverse città: scattano le procedure di sicurezza e le verifiche delle forze di polizia su possibili attacchi informatici.

Open day scuola primaria e secondaria di primo grado

Torna la paura nelle scuole di diverse città italiane a causa di un nuovo allarme bomba.

Centinaia di Istituti hanno ricevuto una mail anonima firmata da un sedicente “Mikhail Andropov”, che dichiara di essere il leader del gruppo “Vilajat del Misoginistan”.

Nel messaggio si parla della presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici e si lanciano gravi minacce di violenza verso la popolazione e il Primo Ministro.

Oltre 200 Istituiti evacuati

In seguito alla ricezione del messaggio, studenti e personale scolastico sono stati prontamente evacuati per consentire alle forze dell’ordine di condurre le necessarie bonifiche.

Le segnalazioni hanno interessato numerose province, tra cui Milano, Roma, Padova, Trieste, Brescia, Modena, Frosinone, Potenza, Rieti, Lecce, Palermo e Siracusa.

Gli inquirenti sospettano che si tratti di un attacco informatico coordinato o di una campagna di intimidazione, analoga a quella avvenuta nei giorni scorsi quando circa 280 dirigenti scolastici avevano ricevuto un’analoga comunicazione.

Sul caso è intervenuto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, definendo l’episodio parte di una strategia mirata a creare panico e sottolineando il lavoro delle forze di polizia per individuare i responsabili. Contestualmente, la Rete degli Studenti Medi ha chiesto al Governo interventi concreti per garantire la sicurezza all’interno degli istituti scolastici.

 
 
 

In breve

Una nuova ondata di mail intimidatorie ha fatto scattare l’allarme bomba e l’evacuazione di decine di scuole in tutta Italia. Le forze dell’ordine sono al lavoro per eseguire le bonifiche e individuare i responsabili di quello che si ipotizza essere un attacco informatico coordinato. Il ministro della Difesa Crosetto ha parlato di una strategia mirata a seminare panico tra la popolazione.

 

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