Anche quest’anno tornano le Uova di Pasqua solidali

La Pasqua si avvicina. Approfittatene per fare un gesto di solidarietà. Insieme a quelle con i personaggi preferiti dai vostri figli e a quelle delle loro marche preferite acquistate anche le uova di Pasqua che “fanno del bene”: le Uova di Pasqua AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, che anche quest’anno serviranno per raccogliere fondi in favore della lotta contro i tumori del sangue.

Non solo in piazza

Quest’anno la manifestazione dedicata alle Uova di Pasqua AIL, che è giunta ormai alla sua 28esima edizione, si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 marzo. A causa dell’emergenza sanitaria, alla tradizionale vendita in piazza si aggiungeranno nuove modalità di distribuzione su tutto il territorio nazionale. Sarà, dunque, possibile acquistare le uova in completa sicurezza: per sapere come fare, la cosa migliore è contattare la sede AIL più vicina a casa vostra. A questo indirizzo trovate tutti i contatti delle 82 sezioni principali.

Che cosa fa AIL

Da oltre 50 anni, l’AIL si occupa di promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo delle leucemie, di offrire assistenza sanitaria ai malati e ai loro familiari e di sensibilizzare i cittadini sulle malattie ematologiche. Per farlo ha bisogno di più sostegno possibile, da parte di tutti. Acquistare le Uova di Pasqua AIL è uno dei tanti modi in cui è possibile aiutare l’associazione e, dunque, le migliaia di persone che ogni anno lottano contro un tumore del sangue e che ora, a causa del Covid-19, hanno ancora più bisogno di vicinanza.

Un contributo piccolo per una grande causa

Per acquistare l’uovo di cioccolato e diventare sostenitori di AIL basta versare un contributo minimo associativo di 12 euro. È anche grazie a questi fondi che l’associazione sostiene la ricerca e oltre 221 studi scientifici ogni anno, finanzia borse studio per giovani ricercatori e 136 Centri Ematologici in tutta Italia e aiuta migliaia di pazienti. Dentro un Uovo di Pasqua AIL, dunque, c’è molto di più di una semplice sorpresa. È anche grazie a tutto questo se oggi il 70% dei malati affetti da un tumore del sangue guarisce o cronicizza la malattia.

Da sapere! La più conosciuta fra le malattie del sangue è probabilmente la leucemia, ma non è la sola. In questo gruppo rientrano anche linfomi, mielomi, anemie, mastocitosi e altre patologie. Acquistando le Uova di Pasqua AIL si contribuisce alla lotta di tutte.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.