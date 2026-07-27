Il batterio “killer” Clostridium difficile potrebbe essere responsabile del decesso di un bambino di soli 18 mesi di Tropea, in Calabria. Il piccolo, che frequentava il nido, lo scorso 17 luglio 2026 ha iniziato ad accusare i sintomi di una gastroenterite seria, che ha indotto i genitori a portarlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia, dove è stato disposto il ricovero in Pediatria.

Le condizioni del piccolo, nonostante le cure di supporto, non sono migliorate e i medici hanno ritenuto opportuno il ricovero all’ospedale di Catanzaro, dove purtroppo il bambino ha perso la vita. Altri quattro piccoli che frequentavano lo stesso nido hanno avuto sintomi simili, in modo particolare uno che è però andato incontro a miglioramento.

I genitori del bimbo deceduto hanno presentato denuncia alla Procura e sono state quindi avviate indagini per capire se l’infezione è stata realmente causata dal batterio “killer” Clostridium difficile, come si è ipotizzato.

“Le cause dell’episodio di Tropea vanno essere chiarite dalle indagini epidemiologiche, microbiologiche e giudiziarie in corso e rappresenta un’occasione per riflettere più in generale sulla tutela della salute nei servizi educativi per la prima infanzia” avverte il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. “È fondamentale evitare collegamenti automatici tra un singolo caso e una specifica causa, cosa per cui è necessario attendere gli esiti degli accertamenti. Tuttavia, il caso richiama l’attenzione sulla necessità di mantenere sempre elevati gli standard di prevenzione”.

Cos’è il Clostridium difficile

Il Clostridium (o Clostrioides) difficile, le cui responsabilità nella morte del bimbo di Tropea sono in corso di accertamento, è un batterio Gram-positivo, anaerobio (che vive cioè in assenza di ossigeno) e che può essere presente in modo fisiologico nel microbiota della vagina e dell’intestino umano. In forma di spora, può trovarsi anche nell’ambiente. A causa di condizioni che favoriscono la disbiosi intestinale, ossia lo squilibrio dei microrganismi che vivono nell’organismo, il Clostridium può rafforzarsi e produrre tossine che causano una forma di gastroenterite piuttosto seria. Una di queste condizioni è l’assunzione di antibiotici per lunghi periodi, che modificano il microbiota intestinale creando condizioni favorevoli al Clostridium.

Il batterio si trasmette non attraverso i cibi come avviene per altre infezioni, bensì da persona a persona per via oro fecale, ossia quando involontariamente si porta alla bocca le tossine del Clostridium, per esempio dopo aver toccato oggetti di uso comune. “La preparazione e la conservazione degli alimenti, la qualità dell’acqua somministrata, la gestione del cambio dei pannolini, il lavaggio delle mani e la sanificazione delle superfici rappresentano punti critici che devono essere costantemente monitorati sempre e soprattutto negli ambienti dove ci sono soggetti fragili come gli asili nido” avverte l’esperto. “Piccole disattenzioni sono sufficienti per consentire la diffusione di microrganismi particolarmente contagiosi”.

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Sintomi

Il Clostridium difficile porta una gastroenterite che può causare i seguenti sintomi:

scariche diarroich e liquide per diversi giorni

e liquide per diversi giorni nausea

inappetenza

febbre

dolori addominali.

Possono comparire varie forme, da una sindrome diarroica lieve a una sindrome diarroica grave, con sintomi più intensi. Inoltre, l’infezione può causare colite, ossia un’infezione del colon, la parte terminale dell’intestino, che ha una durata più lunga.

Rischi

L’infezione da batterio killer Clostridium difficile può avere come complicanza la colite pseudomembranosa. Si tratta di un’infezione del colon e del retto caratterizzato dalla comparsa di placche bianco-giallastre in rilievo sulla mucosa, alternate a zona di mucosa normale.

A volte la colite pseudomembranosa è una complicanza dopo un intervento chirurgico al retto, ma più spesso è dovuta ad assunzione di antibiotici come penicilline, cefalosporine e altri. È importante curare questa colite con i farmaci appropriati per evitare la colite fulminante con perforazione dell’intestino.

Inoltre, la gastroenterite da Clostridium ma non solo può comportare soprattutto il rischio di disidratazione. Questo succede quando, oltre che la diarrea, compare il vomito. Il bambino allora perde liquidi con le feci e non riesce a reintegrarli bevendo, a causa della nausea e del vomito. In questa situazione, una perdita di peso pari al 5% indica una pericolosa condizione di disidratazione.

I segnali nel bambino piccolo sono:

pannolino asciutto

pelle pallida e secca

fontanella del capo più evidente del solito

del solito occhiaie scure

letargia

pianto flebile.

“Un elemento spesso sottovalutato riguarda il riconoscimento precoce dei sintomi. Nei bambini molto piccoli un’infezione può evolvere rapidamente e manifestarsi inizialmente con segnali poco specifici, come irritabilità, rifiuto del cibo, sonnolenza o febbre” aggiunge il professor Pregliasco. “È fondamentale che educatori e genitori siano adeguatamente informati su quando è opportuno trattenere il bambino a casa, quando richiedere una valutazione pediatrica e quando attivare tempestivamente i servizi di emergenza”.

Prevenzione

Episodi come quello di Tropea sono fortunatamente rari, ma ricordano quanto la prevenzione debba essere considerata un investimento quotidiano. Gli asili nido restano luoghi sicuri e fondamentali per lo sviluppo dei bambini, a condizione che la cultura della sicurezza, dell’igiene e della sorveglianza sanitaria sia mantenuta sempre ai massimi livelli. Ogni evento deve servire a rafforzare i sistemi di prevenzione, non ad alimentare paure generalizzate.

Formazione continua del personale: è importante che le persone addette alla cura dei bambini seguano protocolli rigorosi di igiene, effettuino una corretta aerazione degli ambienti per la qualità dell’aria indoor, assicurando pulizia e disinfezione di giochi e superfici. Inoltre devono essere disponibili dispositivi per l’igiene delle mani Sorveglianza sanitaria: va garantita una tempestiva comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle Asl in caso di cluster e un rapporto di collaborazione trasparente con le famiglie Vaccinazioni regolari: le vaccinazioni raccomandate, sia dei bambini sia degli operatori, rappresentano uno strumento fondamentale per limitare la diffusione delle malattie prevenibili Aspetti organizzativi precisi: il corretto rapporto numerico tra personale e bambini, la sicurezza degli spazi, formazione sulle procedure di emergenza e disponibilità di piani per la gestione di eventuali focolai epidemici sono elementi che contribuiscono a creare un ambiente protetto.

“Occorre poi considerare il tema dell’antibiotico-resistenza” chiarisce il professor Pregliasco. “Non tutte le infezioni richiedono antibiotici e il loro utilizzo improprio favorisce la selezione di batteri sempre più difficili da trattare. Per questo è essenziale una diagnosi microbiologica accurata quando indicata e una terapia mirata, evitando trattamenti inutili”.

Quali rischi si corrono al nido

L’asilo nido è un ambiente importante per la crescita, ma è anche un luogo in cui il contatto stretto e continuativo tra piccoli con un sistema immunitario ancora immaturo favorisce inevitabilmente la circolazione di virus e batteri. Nei primi anni di vita è normale che un bambino possa andare incontro a numerosi episodi infettivi ogni anno. È parte del naturale processo di maturazione delle difese immunitarie, ma richiede particolare attenzione da parte degli operatori e delle famiglie.

I rischi non riguardano soltanto le gastroenteriti, che rappresentano una delle principali cause di focolai nei nidi, ma anche le infezioni respiratorie, dall’influenza al virus respiratorio sinciziale, l’adenovirus, il Sars-CoV-2 ancora presente con una circolazione endemica.

Inoltre possono circolare malattie esantematiche come morbillo, varicella, quinta e sesta malattia, scarlattina, malattia mano-piede-bocca e congiuntiviti. In presenza di coperture vaccinali non ottimali possono ricomparire infezioni ritenute ormai sotto controllo.

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Il parere del virologo

La morte di un bambino così piccolo rappresenta una tragedia che colpisce profondamente tutti e che impone il massimo rispetto per la famiglia e la massima cautela sul piano scientifico. In questa fase è fondamentale evitare conclusioni affrettate. Si sa che un gruppo di bambini ha manifestato sintomi gastroenterici, ma non si sa ancora con certezza quale sia il microrganismo responsabile né se vi sia un nesso causale diretto tra il focolaio e il decesso. Saranno l’autopsia, gli esami microbiologici e l’indagine epidemiologica a fornire le risposte necessarie. Ecco il parere del virologo Fabrizio Pregliasco.

Perché si è pensato al batterio Clostridium difficile?

Quando si verifica un cluster di gastroenterite in un asilo nido, la prima ipotesi è quella di una trasmissione per via oro-fecale, una modalità particolarmente efficiente nei bambini molto piccoli. In questa fascia di età il contatto ravvicinato, la condivisione degli spazi e la fisiologica immaturità delle norme igieniche favoriscono la diffusione di numerosi agenti infettivi. I responsabili possono essere virus, come il Norovirus o il Rotavirus, oppure batteri quali Salmonella, Shigella, Campylobacter o particolari ceppi di Escherichia coli. Identificare con precisione il germe è essenziale perché ogni agente ha caratteristiche epidemiologiche, modalità di trasmissione e possibili complicanze differenti.

Come è possibile chiarire quello che è successo?

L’indagine che i servizi di prevenzione stanno conducendo ricostruirà con estrema accuratezza tutta la catena epidemiologica. Dovrà verificare gli alimenti eventualmente consumati in comune, la qualità dell’acqua, le procedure di preparazione e conservazione dei cibi, le condizioni igienico-sanitarie della struttura, i contatti tra i bambini e gli operatori, oltre a ricercare il medesimo microrganismo nei campioni biologici dei piccoli pazienti e negli eventuali campioni ambientali o alimentari. È questo il metodo che consente di comprendere se ci troviamo di fronte a una fonte comune di esposizione oppure a una trasmissione interpersonale.

Perché alcuni bambini si sono ammalati in modo più serio?

Il fatto che siano stati segnalati più casi rappresenta un elemento importante dal punto di vista epidemiologico, ma non significa automaticamente che tutti abbiano sviluppato la stessa infezione o che abbiano avuto la medesima gravità clinica. Nei bambini molto piccoli la risposta individuale può essere estremamente diversa: alcuni sviluppano forme lievi che si risolvono spontaneamente, mentre altri, purtroppo, possono andare incontro a complicanze molto severe legate alla disidratazione, alla diffusione sistemica dell’infezione o, in casi particolari, a meccanismi tossinici che interessano anche altri organi.

Il nido è un luogo dove le infezioni si verificano spesso?

I nidi e le scuole dell’infanzia non sono luoghi intrinsecamente pericolosi, questo va sottolineato. Sono però ambienti nei quali la circolazione delle infezioni gastrointestinali è favorita dalla stretta convivenza. Per questo motivo esistono protocolli molto rigorosi: isolamento tempestivo dei casi sintomatici, esclusione dalla frequenza fino alla guarigione, accurato lavaggio delle mani, sanificazione degli ambienti e, quando necessario, interventi coordinati dei Dipartimenti di Prevenzione.

L’obiettivo è interrompere rapidamente la catena del contagio e, in questo momento, la priorità assoluta è garantire la migliore assistenza ai bambini ancora ricoverati e monitorare tutti coloro che hanno manifestato sintomi. Inoltre è necessario individuare rapidamente l’origine dell’episodio per evitare ulteriori casi. Solo dati scientifici solidi consentiranno di stabilire con certezza che cosa sia accaduto e, soprattutto, di mettere in atto le misure più efficaci per prevenire eventi analoghi in futuro.

In breve Le analisi accerteranno se davvero l’infezione che ha causato il decesso del bimbo di Tropea è causata dal batterio killer Clostridium difficile. Questo microrganismo si trasmette per via oro fecale e causa una grave gastroenterite, che può avere serie conseguenze per i soggetto fragili come i bambini piccoli

Fonti / Bibliografia Sorveglianza delle infezioni da Clostridioides difficile

Infezione Clostridium Difficile - Terapia | Policlinico GemelliIl Percorso clinico-assistenziale per il paziente con infezione da Clostridium difficile affronta un problema di salute che sta destando molta attenzione

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