Bimbisaniebelli.it ha ottenuto la certificazione HONcode

In una realtà web ricca di fake news e al tempo stesso di informazioni mediche sempre più diffuse, HONcode è un “bollino di qualità” aiuta a discernere le notizie scientifiche veramente attendibili. E il sito bimbisaniebelli.it l’ha ottenuta.

Informazioni affidabili e imparziali

La certificazione HONcode (Healt On the Net code) segnala che un determinato sito rispetta una serie di linee guida proposte dalla Health On the Net Foundation ai siti web che trattano materie inerenti salute e medicina: queste linee guida servono per garantire i lettori che le informazioni sono affidabili e imparziali e si può contare sulla correttezza delle notizie.

Osservazione attenta

Prima di rilasciare la certificazione, HONcode fa un’attenta istruttoria e valuta se il sito aderisca in tutte le sue parti alle linee guida. Per avere questo “bollino di qualità”, che il sito può esporre liberamente nelle proprie pagine, occorre quindi superare una sorta di esame, così da garantire al meglio l’attendibilità delle informazioni mediche.

Le linee guida HONcode

I principi cui occorre aderire per ottenere la certificazione sono questi:

1. AUTORI

Ogni informazione medica fornita ed ospitata dal sito sarà scritta unicamente da esperti dell’area medica e da professionisti qualificati, a meno che un’esplicita dichiarazione non precisi che qualche informazione provenga da persone o organizzazioni non mediche.

2. COMPLEMENTARIETÀ

Le informazioni diffuse dal sito sono destinate ad incoraggiare, e non a sostituire, le relazioni esistenti tra paziente e medico.

3. PRIVACY

Le informazioni personali riguardanti i pazienti ed i visitatori di un sito medico, compresa l’identità, sono confidenziali. Il responsabile del sito s’impegna sull’onore a rispettare le condizioni legali di confidenzialità delle informazioni mediche in rispetto delle leggi del

paese dove il server ed i mirror-sites sono situati.

4. ATTRIBUZIONE: DATA E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

La provenienza delle informazioni diffuse devono essere accompagnate da referenze esplicite e, se possibile, da link verso le fonti. La data dell’ultimo aggiornamento deve apparire chiaramente in pagina.

5. GIUSTIFICAZIONE

Ogni affermazione relativa al beneficio o ai miglioramenti indotti da un trattamento, da un prodotto o da un servizio commerciale, sarà supportata da prove adeguate e ponderate secondo il precedente principio 4.

6. TRASPARENZA

Gli ideatori del sito si sforzeranno di fornire informazioni nella maniera più chiara possibile e forniranno un indirizzo al quale gli utilizzatori possono chiedere ulteriori dettagli o supporto. Questo indirizzo e-mail deve essere chiaramente visibile sulle pagine del sito.

7. FINANZIAMENTO

Il patrocinio del sito deve essere chiaramente identificato compresa le identità delle organizzazioni commerciali e non-commerciali che contribuiscono al finanziamento, ai servizi o al materiale del sito.

8. PUBBLICITÀ E POLITICA EDITORIALE

Se la pubblicità è una fonte di sovvenzione del sito deve essere chiaramente indicato. I responsabili del sito forniranno una breve descrizione dell’accordo pubblicitario adottato. Ogni apporto promozionale ed eventuale materiale pubblicitario sarà presentato all’utente in modo chiaro da differenziarlo dal materiale originale prodotto dall’istituzione che gestisce il sito.

da sapere

Fonti / Bibliografia Discover the 8 principles of the HONcode in 35 languagesHealth On the Net's main mission is to promote transparent and reliable health / medical information online, for a safe use of the Internet.

HONcode: Browse HONcode sites

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.