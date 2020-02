Bomboniere? Scegli quelle solidali

Le bomboniere Save the Children, ente che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro a ogni costo, sono un dono di gioia per te e per i tuoi invitati. E per i tanti bambini aiutati con queste piccole donazioni. I tuoi amici potranno condividere la gioia di questa tua scelta, portando a casa un ricordo indimenticabile della festa. Sarai il testimone di un forte impegno a favore dell’infanzia e tante persone attraverso il tuo esempio potranno unirsi a Save the Children, moltiplicando il tuo gesto.

Uniche e personalizzabili

Ogni bomboniera sarà unica come la tua festa, perché potrai personalizzarla con le informazioni sul tuo evento. Vai su savethechildren.it/bomboniere e scegli la tua bomboniera tra un’ampia selezione di scatoline e sacchetti porta-confetti, pergamene e bomboniere salva-vita, in formato digitale o cartaceo.

Sacchetti e scatoline

Il sacchetto in lino, per esempio, è un porta-confetti finemente decorato, con un nastrino color avorio posto alla sua estremità a cui potrai abbinare un cordoncino decorativo di colore rosso, celeste o rosa. In alternativa, la “scatolina cuore” è un porta-confetti accompagnato da un cuore in ceramica realizzato finemente a mano, che rende questa bomboniera ancora più elegante e originale. È personalizzabile con un nastrino di raso color avorio, rosa o celeste.

Per un matrimonio speciale

Per un matrimonio, già dal momento del suo annuncio, il donatore potrà scegliere nella sezione dedicata del sito savethechildren.it/bomboniere le nuove partecipazioni di matrimonio, con un ricco assortimento di modelli, stili e colori, atti a soddisfare ogni esigenza. Alcune di esse sono realizzate con carte riciclate a basso impatto ambientale! Le partecipazioni sono coordinate con gli altri elementi per la cerimonia e soprattutto sono personalizzabili con tutte le informazioni: bastano pochi e semplici passaggi per creare la partecipazione adatta al proprio matrimonio.

Da sapere! SCEGLI COSÌ Per acquistare le bomboniere e le partecipazioni puoi andare su savethechildren.it/bomboniere oppure chiamare il numero 06.480.700.76 per ricevere un campione gratuito (lun-ven 9-19).

