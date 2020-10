Concorsi scuola Giotto: prorogati i termini di “Cento di questi anni”

È arrivato il momento di ricominciare, a partire dalla scuola. E F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini continua ad essere al fianco della creatività di studenti e insegnanti, portando avanti i due concorsi sospesi a inizio 2020. Questo grazie a una proroga che consente di proseguire il cammino insieme, per supportare tutti coloro che vivono e animano la scuola, confermando la volontà dell’azienda di consegnare i premi messi in palio a chi erano destinati: 100 scuole.

Entro il 25 febbraio

Il nuovo termine per l’invio degli elaborati è il 25 febbraio 2021. Entro questa data, coloro che nel precedente anno scolastico non sono riusciti a completare o inviare il proprio progetto potranno farlo; le scuole potranno mandare ulteriori proposte; la proroga consente anche alle scuole che non hanno potuto partecipare lo scorso anno di iscriversi. Gli elaborati già spediti e consegnati concorrono a pieno titolo all’edizione dei concorsi.

Due concorsi, un solo tema

Due i concorsi attivi: il Premio GIOTTO La matita delle idee, dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie, e il Premio LYRA per le scuole secondarie di primo grado. Unico il tema, 100 anni di innovazione, 100 anni di pensiero creativo, 100 anni di rivoluzioni artistiche. Due concorsi diversificati a seconda del grado di studio ma che guidano verso la stessa strada. Un percorso creativo che parte dalla sperimentazione dei linguaggi che l’arte degli ultimi 100 anni ci ha regalato attraverso i colori, gli accostamenti, le forme, le tecniche e le azioni. Il linguaggio figurativo dei grandi artisti si mescola così alla libera espressione degli studenti, dando luogo a forme inedite e inaspettate.

100 premi per 100 scuole

In palio ben 100 premi per 100 scuole italiane: 70 dedicati al Premio GIOTTO La Matita delle Idee, 30 per il Premio LYRA. Per entrambe le edizioni la giuria di qualità sceglierà i vincitori nazioni e quelli regionali. Per tutte le scuole vincitrici delle maxi forniture creative – dai colori alla carta – oltre a due libri firmati Fabbri Editori messi in palio per il Premio La Matita delle Idee e un libro fornito da Rizzoli Education per il Premio Lyra.

Mostra collettiva

Ma non solo, a chiusura del concorso, nel 2021, tutti gli elaborati premiati entreranno a far parte di una mostra collettiva pensata per sostenere il talento, celebrare la creatività e il ruolo imprescindibile della scuola, guardando al futuro con uno sguardo di rinnovata fiducia. Un modo per ringraziare le scuole e i suoi protagonisti che dalla nascita di F.I.L.A., il lontano 1920, hanno dato forma alla creatività e alle idee tenendo tra le mani i suoi prodotti.

