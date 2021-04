Dico Up: per la crescita e lo sviluppo del bambino

Esiste una solida associazione positiva tra crescita lineare e sviluppo cognitivo e motorio, la crescita deve assicurare il corretto sviluppo del bambino attraverso interventi nutrizionali appropriati che garantiscano il recupero del corretto percentile di crescita.

Così diventa grande e forte

Una nutrizione quantitativamente e qualitativamente povera causa una decelerazione della crescita ed una possibile bassa statura e può essere quindi opportuno, su indicazione del pediatra, completare la nutrizione con un intervento nutrizionale che assicuri la crescita e lo sviluppo corretti del bambino.

Un concentrato di nutrienti

Dico Up è un integratore alimentare a base di vitamine, minerali e di L-arginina, studiato per supportare i bambini durante la crescita e per soddisfare le richieste energetiche e le esigenze nutrizionali: nei più piccoli, per il recupero del corretto percentile di crescita e nei bambini in caso di inappetenza, basso percentile di crescita o bassa statura idiopatica.

Dico Up ha:

· un elevato contenuto proteico e calorico

· un’importante quota di carboidrati

· un fondamentale contributo di vitamine e minerali

· un’aggiunta di L-arginina, coinvolta nei meccanismi di secrezione dell’ormone della crescita.

Da sapere!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.