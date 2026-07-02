Estate Paideia: la vacanza dove la spensieratezza è di tutti i bambini

Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 02/07/2026 Aggiornato il 02/07/2026

Da 25 anni la Fondazione Paideia trasforma l'estate delle famiglie con bambini con disabilità in un tempo di riposo, inclusione e reale sollievo.

Estate fondazione paideia

Per molte famiglie l’arrivo dell’estate coincide con l’inizio della leggerezza. Per chi convive quotidianamente con la disabilità, invece, la chiusura delle scuole e l’interruzione dei servizi assistenziali si traducono spesso in un aumento del carico di cura.

In questo contesto, la parola “vacanza” rischia di apparire come un privilegio accessibile solo agli altri. È per rispondere a questo bisogno profondo che nasce Estate Paideia, il progetto straordinario della Fondazione Paideia che da un quarto di secolo offre alle famiglie con figli con disabilità la possibilità di vivere una settimana di svago, benessere e autentica felicità.

Attività Estate fondazione paideia

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Orsolina28 Art Foundation, trova la sua cornice ideale tra le colline del Monferrato. In questo spazio immerso nella natura, le famiglie non trovano una semplice villeggiatura, ma l’opportunità terapeutica di “lasciare andare” il peso della gestione continua.

Mentre i bambini giocano in un ambiente totalmente accessibile e pensato per loro, i genitori possono finalmente concedersi piccoli momenti per sé: una passeggiata, una nuotata o una lezione di yoga, senza l’ansia di dover restare costantemente in allerta.

L’edizione 2026 del progetto accoglierà ben 46 famiglie, di cui 18 pronte a vivere questa esperienza per la prima volta.

Questo miracolo di spensieratezza è reso possibile anche grazie al supporto di quasi 60 volontari, persone che scelgono di donare una settimana del proprio tempo per mettersi al servizio degli altri.

Il cuore di Estate Paideia risiede proprio nella capacità di creare una dimensione comunitaria in cui nessuno si sente escluso. Le giornate sono cucite attorno ai bisogni di ciascuno: ci sono i laboratori creativi e i giochi in piscina per i bambini con disabilità, ma ci sono spazi dedicati anche ai siblings (i fratelli e le sorelle), che qui possono stringere nuove amicizie e conquistare la propria autonomia.

Sport Estate fondazione paideia

Accanto ai soggiorni residenziali, la Fondazione garantisce continuità anche sul territorio piemontese attraverso il suo Centro Estivo. Tra giugno e luglio, decine di bambini tra i 5 e i 14 anni vengono accolti presso il Centro Paideia e le due sedi della Fattoria Sociale (sulla collina torinese e a Caramagna Piemonte), beneficiando di attività inclusive e percorsi educativi personalizzati.

Estate Paideia, progetto interamente gratuito per i partecipanti, dimostra che prendersi cura di chi si prende cura non è un lusso, ma un dovere sociale. Quando i cancelli del soggiorno si chiudono, ciò che resta va ben oltre i ricordi e le fotografie: è la profonda, rassicurante certezza di non essere più soli. Ed è forse questa, per un genitore, la forma di vacanza più bella.

 
 
 

In breve

Estate Paideia è il progetto della Fondazione Paideia che da 25 anni offre una settimana di vacanza gratuita e inclusiva alle famiglie con bambini con disabilità. Tra le colline del Monferrato, grazie al supporto di quasi 60 volontari, i genitori possono finalmente riposare mentre i figli partecipano ad attività pensate per loro.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

Ospedale Buzzi di Milano lancia una nuova Terapia intensiva pediatrica

I campi estivi per bambini e ragazzi sono sempre più gettonati dalle famiglie per far trascorrere ai propri figli un periodo di vacanze all'insegna del divertimento ma che sia anche istruttivo ed educativo. Ecco alcune tra le molte proposte tra cui scegliere Campus estivi 2026 per bambini e ragazzi: guida alla scelta

barbie autistica Barbie autistica = inclusione? È sufficiente a rappresentare un disturbo così complesso?

Sono molte le terme per bambini in Italia, da Nord a Sud. Ecco quali sono e cosa è importante sapere Terme per bambini: tutte le piscine termali dove andare con la famiglia

Le domande della settimana

Herpes labiale: paura del contagio per una piccolissima

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Leo Venturelli

L’herpes labiale si trasmette attraverso l'esposizione diretta alle lesioni di una persona infetta. Un contatto fugace difficilmente espone al rischio di contagio.   »

Voglio il terzo figlio, ma mio marito non è d’accordo

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Non si può obbligare un uomo a diventare nuovamente papà, però ci sono argomentazioni che possono favorire la possibilità che cambi idea.  »

Si può rimanere incinta a 48 anni?

Gli Specialisti Rispondono di Dottor Francesco Maria Fusi

Avviare una gravidanza a 48 anni non è impossibile, ma altamente improbabile.   »

Nausea e vomito spariti: è un brutto segno?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Se è vero che la nausea è un sintomo che esprime il buon andamento della gravidanza, lo è altrettanto che sentirsi meglio non significa automaticamente che si è in presenza di una minaccia di aborto.   »

Piccola perdita in 13^ settimana di gravidanza: cosa può essere?

Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una leggera perdita "colorata" non deve destare preoccupazione: può verificarsi senza necessariamente rappresentare un segnale d'allarme.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 