Per molte famiglie l’arrivo dell’estate coincide con l’inizio della leggerezza. Per chi convive quotidianamente con la disabilità, invece, la chiusura delle scuole e l’interruzione dei servizi assistenziali si traducono spesso in un aumento del carico di cura.

In questo contesto, la parola “vacanza” rischia di apparire come un privilegio accessibile solo agli altri. È per rispondere a questo bisogno profondo che nasce Estate Paideia, il progetto straordinario della Fondazione Paideia che da un quarto di secolo offre alle famiglie con figli con disabilità la possibilità di vivere una settimana di svago, benessere e autentica felicità.

Il progetto, realizzato in collaborazione con la Orsolina28 Art Foundation, trova la sua cornice ideale tra le colline del Monferrato. In questo spazio immerso nella natura, le famiglie non trovano una semplice villeggiatura, ma l’opportunità terapeutica di “lasciare andare” il peso della gestione continua.

Mentre i bambini giocano in un ambiente totalmente accessibile e pensato per loro, i genitori possono finalmente concedersi piccoli momenti per sé: una passeggiata, una nuotata o una lezione di yoga, senza l’ansia di dover restare costantemente in allerta.

L’edizione 2026 del progetto accoglierà ben 46 famiglie, di cui 18 pronte a vivere questa esperienza per la prima volta.

Questo miracolo di spensieratezza è reso possibile anche grazie al supporto di quasi 60 volontari, persone che scelgono di donare una settimana del proprio tempo per mettersi al servizio degli altri.

Il cuore di Estate Paideia risiede proprio nella capacità di creare una dimensione comunitaria in cui nessuno si sente escluso. Le giornate sono cucite attorno ai bisogni di ciascuno: ci sono i laboratori creativi e i giochi in piscina per i bambini con disabilità, ma ci sono spazi dedicati anche ai siblings (i fratelli e le sorelle), che qui possono stringere nuove amicizie e conquistare la propria autonomia.

Accanto ai soggiorni residenziali, la Fondazione garantisce continuità anche sul territorio piemontese attraverso il suo Centro Estivo. Tra giugno e luglio, decine di bambini tra i 5 e i 14 anni vengono accolti presso il Centro Paideia e le due sedi della Fattoria Sociale (sulla collina torinese e a Caramagna Piemonte), beneficiando di attività inclusive e percorsi educativi personalizzati.

Estate Paideia, progetto interamente gratuito per i partecipanti, dimostra che prendersi cura di chi si prende cura non è un lusso, ma un dovere sociale. Quando i cancelli del soggiorno si chiudono, ciò che resta va ben oltre i ricordi e le fotografie: è la profonda, rassicurante certezza di non essere più soli. Ed è forse questa, per un genitore, la forma di vacanza più bella.

In breve Estate Paideia è il progetto della Fondazione Paideia che da 25 anni offre una settimana di vacanza gratuita e inclusiva alle famiglie con bambini con disabilità. Tra le colline del Monferrato, grazie al supporto di quasi 60 volontari, i genitori possono finalmente riposare mentre i figli partecipano ad attività pensate per loro.

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