Il fasciatoio perfetto comodamente a casa

Le coccole e i momenti trascorsi dai nostri bambini sul fasciatoio regalano sempre emozioni uniche e possono trasformarsi in indimenticabili attimi di amore e felicità. Per rendere ancora più magici questi teneri momenti di complicità è importante, però, scegliere in modo accurato e consapevole i prodotti migliori con cui detergere e prendersi cura della morbida pelle dei più piccoli.

Coccole in puro relax

Un fasciatoio super accessoriato e ricco di prodotti è fondamentale per regalare ai nostri bambini piacevoli momenti di relax. E se a ciò sommiamo un’elevata qualità, una comoda consegna a domicilio e una grande attenzione per l’ambiente, ecco che il fasciatoio perfetto diventa una bellissima realtà pronta a sbarcare nelle nostre case.

La rivoluzione del baby care

Che si tratti di pannolini, di teli cambio o di salviettine e prodotti per la cura della pelle dei nostri bambini, la qualità deve essere sempre messa al primo posto. Per questo LILLYDOO, il giovane e innovativo marchio tedesco che ha saputo dare una svolta al mondo del baby care, si impegna a soddisfare le aspettative dei genitori più esigenti.

I primi pannolini “made in green”

Attraverso innovazione e ricerca, i pannolini LILLYDOO sono i primi al mondo ad aver ottenuto la certificazione “Made in Green” di OEKO-TEX®, un certificato di qualità che garantisce l’assenza di sostanze nocive e lo sviluppo del prodotto in stabilimenti ecosostenibili. Disponibili in diverse taglie e deliziose fantasie, i pannolini LILLYDOO sono super assorbenti e delicati, per regalare tutto il comfort e il benessere di cui i più piccoli hanno bisogno.

Qualità certificata

Spostandoci direttamente sul fasciatoio, LILLYDOO coccola il nostro bambino con teli cambio, salviettine umidificate e una linea di skin care di origine 100% naturale. Una grande qualità certificata Peta, e quindi “vegan & cruelty free”, con olio di mandorle bio, crema idratante delicata, crema protettiva emolliente e mousse detergente per pelle e capelli.

Comodamente a portata di click

I prodotti LILLYDOO sono acquistabili online sul sito lillydoo.com. È possibile anche optare per l’abbonamento mensile che permette di ricevere comodamente a casa tutto quello che serve per il fasciatoio, con consegne veloci, personalizzabili (anche nell’intervallo di consegna), senza spese di spedizione o vincoli. Il modo ideale per non rimanere mai a corto di pannolini e prodotti per i nostri bambini.

Per i più grandicelli

E quando i nostri piccoli iniziano a esplorare con maggiore intraprendenza, LILLYDOO ha creato LILLIYDOO Kids. Una nuova linea pensata per offrire ai bimbi più grandicelli prodotti certificati e di alta qualità. Le salviettine detergenti viso e mani, per esempio, sono biodegradabili, resistenti agli strappi, senza profumi né sostanze superflue e PEG. Formulate a base di acqua, le salviettine detergenti non irritano gli occhi e sono perfette per pulire il viso dopo aver “domato” una bella merenda!

Vasino veloce e sicuro

Ma la linea LILLYDOO Kids comprende anche i pannolini a mutandina più comodi di sempre. La loro cintura elastica permette di sfilarli velocemente per un cambio lampo e aiuta anche il bambino a sedersi sul vasino in completa autonomia. E quando il bisognino è finito, le salviettine gettabili nel wc sono decomponibili e smaltibili in completa sicurezza. Formulate a base di aloe vera e olio di oliva bio, senza profumi e PEG, sono l’alleato ideale per pulire delicatamente il sederino del nostro bambino.

Ricorda! “L’abbonamento standard ai prodotti LILLYDOO comprende 6 confezioni di pannolini, a cui è possibile aggiungere altri prodotti componendo l’ordine in base alle proprie necessità”.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.