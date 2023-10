Il guardaroba dei bambini si rinnova con le ultime tendenze moda Autunno

Con il ritorno all’asilo e a scuola i bambini ritrovano i vecchi compagni oppure ne conoscono di nuovi. In ogni caso, questo è il periodo dell’anno in cui alle attività prettamente scolastiche, si aggiungono molti altri impegni: dalle gite agli sport o anche semplicemente ai ritrovi al parco giochi o in casa con gli amici. E considerando il veloce ritmo di crescita che contraddistingue i bambini e le tendenze moda del momento, mamma e papà dovranno pensare a nuovi capi, versatili, comodi e di qualità.

Proprio quelli che propone Mayoral, marchio di riferimento per la moda bambino, per la stagione autunnale all’insegna del motto “Mayoral making friends”: offrire il miglior rapporto tra moda, qualità e prezzo.

La nuova collezione Autunno

È studiata per adattarsi al meglio alle esigenze delle varie fasce d’età: neonati da 0 a 18 mesi e neonati da 6 a 36 mesi, capi per bambini (2-9 anni) e abbigliamento junior (8-16 anni). Pertanto si compone di outfit versatili e facili da combinare per ogni occasione: dalla gita scolastica, alla festa di compleanno dell’amico del cuore.

Le novità della collezione per le bambine

L’Autunno di Mayoral si tinge di tonalità audaci, come il fucsia e il verde smeraldo, che si combinano con il beige e il camel. Presenti nella vasta gamma di abiti anche gli intramontabili quadri e un’ampia gamma di stampe di animali, disegni geometrici ed elementi etnici per soddisfare i gusti di tutte le bambine! E non poteva di certo mancare il preppy style, che apporta uno stile innovativo al classico college, e lo sportivo in maglia. Cui si affiancano tessuti più sofisticati, come chiffons, mussole, crepes, tulle e paillettes.

Le novità della collezione per i bambini

Sempre declinati nelle versioni neonato, bambino e ragazzo, i capi della collezione autunnale di Mayoral per i maschietti risaltano per i colori luminosi ed energici e per la resistenza dei tessuti, puntando sempre di più sulle fibre sostenibili. Spiccano i pratici giubbotti senza cappuccio e i nuovi set di tute e completi di cotone, ideali sia per stare comodi in casa sia per le attività sportive. Per le tendenze, la collezione neonato vede protagonisti gli animali supereroi, i vichinghi e i draghi. Mentre le collezioni bambino e ragazzo puntano sulle influenze artistiche come la pop art, le aurore boreali, gli animali e lo sport.

Le novità della collezione per i neonati

Colori tenui, tinte pastello e tessuti ultramorbidi caratterizzano la linea neonato della collezione autunnale di Mayoral. Tutine, completini e abiti da cerimonia coniugano l’esigenza di praticità dei genitori con quelle di comodità dei bambini piccoli. Senza perdere d’occhio l’eleganza! E proprio ai genitori ha pensato Mayoral quando ha unificato i colori del corredino per facilitare un maggior numero di look e abbinamenti, aiutandoli a tenere comunque sotto controllo la spesa, senza rinunciare a vestire il proprio bambino in modo sempre diverso.

Le calzature per bambini e per i primi passi

La collezione autunnale di Mayoral si completa con le calzature per bambini e per i primi passi che illuminano la stagione grazie ai colori e ai materiale iridescenti e riflettenti. La novità di questa stagione per la linea shoes è la scarpa barefoot, che rientra nelle scarpine Primi Passi. Questa nuova scarpa con effetto barefoot (zero drop) è specifica per i bambini che stanno iniziando a camminare: queste calzature sono completamente piatte e non presentano rinforzi. Sono molto leggere, larghe e adattate ai piedini dei più piccoli. I modelli sono privi di oggetti metallici per evitare allergie, hanno una soletta piatta rimovibile senza arco plantare e materiale traspirante per la fodera.

Mamma e papà hanno solo l’imbarazzo della scelta. Per i bambini le proposte di Mayoral spaziano dalle classiche scarpine alle sneakers, dalle scarpe da cerimonia agli stivali e stivaletti con le suole track e modello basket. Il tutto realizzato sempre con materiali sostenibili nelle fodere e nelle suole.

Scoprite tutta la nuova collezione di abbigliamento, scarpe e accessori Autunno-Inverno sul sito di Mayoral

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.