In edicola dal 1° settembre il nuovo numero di Bimbisani & belli di Agosto/Settembre

È in edicola da oggi il nuovo numero di Bimbisani & belli che ti aiuterà ad affrontare al meglio tutti gli aspetti legati a questo periodo dell’anno, a cominciare dal ritorno a scuola del tuo bambino o dell’ingresso al nido o all’asilo se più piccolo. In questo numero, infatti, troverai tanti articoli con preziosi suggerimenti legati al Back To School: dall’approccio psicologico per un rientro soft alla giusta merenda, oltre a una ricca carrellata di abiti e accessori per un look da 10 e lode! Ma non solo: scoprirai anche come contrastare i pidocchi e ti verrà spiegato perché è bene non ignorare il mal di testa del bambino, scambiandolo per un capriccio per non andare a scuola. E poi tanti argomenti anche per la mamma: dalla “remise en forme” dopo gli “strappi” dell’estate a tutte le tutele e gli aiuti per le mamme che lavorano… E molto altro ancora… Restate con noi. Il nuovo numero di Bimbisani & belli sarà in edicola a partire dal 1° dicembre.

– Attualità: sindrome da Long Covid colpisce anche i bambini

– Gravidanza: è permessa la dieta veg?

– Bebè: avrà la gastroenterite?

– Scuola: i consigli per un rientro soft

– Diritti: i sostegni 2021 alla maternità

– Parto naturale: neonato più forte

– Alimentazione: dopo le vacanze… tutte a dieta!

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.