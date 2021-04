In edicola dal 16 aprile il nuovo numero di Bimbisani & belli di Aprile/Maggio

È in edicola da oggi il nuovo numero di Bimbisani & belli che ti terrà compagnia fino alle porte dell’estate. Il nuovo numero, infatti, sarà in edicola a partire dal 16 giugno. Tanti gli argomenti affrontati in questo numero: dai costi che una famiglia deve sostenere per l’arrivo del bebè, all’ansia di cui anche i nostri bambini sono vittime a causa della pandemia da Covid-19. E poi, per i genitori dei più piccoli, un’utilissima guida all’igiene del neonato, mentre quelli dei più grandicelli troveranno un interessante servizio sull’uso delle luci a Led per evitare danni agli occhi dei loro figli. E molto altro ancora… Restate con noi.

– Covid: anche i piccoli soffrono d’ansia

– Parto: meno dolore con l’ipnosi

– Famiglia: quanto costa oggi avere un figlio?

– Neonato: guida all’igiene nel primo mese

– Alimentazione: non vuole le verdure? Prova così

– Attesa: stop ai bruciori di stomaco

– Dieta: depurarsi e dimagrire

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.