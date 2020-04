In edicola dal 16 aprile il nuovo numero di Bimbisani & belli di Aprile/Maggio

Innanzitutto un’importante novità: Bimbisani & belli è diventato un bimestrale, pertanto questo numero resterà in edicola fino al 15 di giugno e il 16 uscirà il nuovo numero. Non cambia invece l’attenzione che Bimbisani & belli dedica da sempre al mondo della mamma e del bambino. In questo numero attenzione particolare viene dedicata all’emergenza da coronavirus e a come affrontare la gravidanza e l’allattamento nel pieno della pandemia da Covid-19. Altri importanti argomenti trattati sono: gli aiuti alle famiglie quando è in arrivo un bebè, lo svezzamento vegano, le novità sui dispositivi anti-abbandono in auto, le fake news in gravidanza e molto altro ancora…

Coronavirus: gravidanza e allattamento sono a rischio?

Sicurezza in auto: tutto sui seggiolini anti abbandono

Attesa: ictus in gravidanza, un problema in aumento

Diritti: bambino in arrivo, ecco gli aiuti alle famiglie

Neonato: come prevenire la testa piatta nel bebè

Gravidanza: attente alle fake news

Neomamma: diastasi, le cure dopo il parto

