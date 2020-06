In edicola dal 16 giugno il nuovo numero di Bimbisani & belli di Giugno/Luglio

È in edicola il nuovo numero di Bimbisani & belli che ti terrà compagnia per tutta l’estate. Il prossimo numero sarà infatti in edicola dal 1° di settembre. In questo numero attenzione particolare viene dedicata ai bambini che con l’emergenza coronavirus hanno vissuto un periodo particolarmente difficile. Ecco allora tanti consigli per mamma e papà per venire incontro alle difficoltà dei più piccoli. Altro tema delicato è quello delle allergie dei bambini e dell’asma in gravidanza: come distinguerne i sintomi dal Covid-19 e in che modo intervenire. E poi alimentazione, svezzamento, igiene con tanti preziosi consigli per il primo bagnetto del neonato e molto altro ancora…

– Coronavirus: come aiutare i piccoli in difficoltà

– Prevenzione: come difenderlo dalle allergie

– Attesa: asma in gravidanza, quali cure?

– Bellezza & salute: al sole con i bambini

– Neonato: allattamento, l”avventura più dolce

– Educazione: severi o permissivi, cosa è meglio?

– Parto: le risposte ai dubbi delle mamme

