In edicola dal 16 giugno il nuovo numero di Bimbisani & belli di Giugno/Luglio

È in edicola da oggi il nuovo numero di Bimbisani & belli che ti accompagnerà per tutta l’estate. Il nuovo numero, infatti, sarà in edicola a partire dal 1° settembre. In questo numero ricco di argomenti potrai scoprire perché a causa del Covid i prezzi dei nidi sono schizzati alle stelle e perché – nonostante la pandemia – il parto in ospedale resta di gran lungo più sicuro rispetto a quello a casa. Per la neomamma, tante indicazioni preziose sul bagnetto del bebè e come proteggere i più piccoli dalle insidie dell’estate, oltre naturalmente a tutte le precauzioni per grandi e piccoli per prendere il sole in tutta sicurezza… E molto altro ancora… Restate con noi.

– Inchiesta: asili anti-Covid, rette alle stelle

– Parto: in casa meno rischi di contagio?

– Gravidanza: acido folico sì, ma senza esagerare

– Bambino: occhio alle insidie dell’estate

– Attesa: stop ai dolori imbarazzanti

– Dopo il parto: ho le ragadi, come faccio ad allattare?

– Bellezza e benessere: al sole in sicurezza

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.