In edicola dal 17 dicembre il nuovo numero di Bimbisani & belli di Gennaio

Il nuovo numero di Bimbisani & belli continua a celebrare le feste e l’inverno, con tanti consigli e idee per affrontare al meglio questo periodo, dai regali last minute fino alle ricette dei cibi della tradizione e alla moda elegante. Non mancano le indicazioni per una pappa senza rischio soffocamento e per scegliere lo sport adatto anche ai piccoli, età per età. In più lo speciale shopping La Vetrina, una piccola guida agli acquisti per mamme e bebè. E molto altro…

Igiene bebè: gli è venuta la crosta lattea

Salute gravidanza: stop ai bruciori intimi

Inchiesta: avere un bimbo oggi è un lusso?

Bellezza: a viso aperto incontro all’inverno

Benessere: sport, non aspettare i 5 anni

Parto: cesareo, ma è sempre necessario?

Se ne parla: bambini, prime vittime dell’inquinamento

