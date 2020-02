In edicola dal 18 febbraio il nuovo numero di Bimbisani & belli di Febbraio/Marzo

Innanzitutto un’importante novità: Bimbisani & belli è diventato un bimestrale, pertanto questo numero resterà in edicola fino al 15 di aprile e il 16 uscirà il nuovo numero. Non cambia invece l’attenzione che Bimbisani & belli dedica da sempre al mondo della mamma e del bambino. In questo numero si parla di: maternità e lavoro, mense scolastiche, parto indolore, app per la gravidanza, documenti per il neonato, strategie anti-pidocchi e molto altro ancora…

Autismo: un aiuto dagli psicobiotici

Tecnologia: le app per una gravidanza 3.0

Inchiesta: figli o lavoro? Una scelta spesso obbligata

Scuola: mensa o panino?

Salute: displasia dell’anca, camminerà bene?

Bambino: non mangia, quando preoccuparsi?

Parto: senza dolore tra sogno e realtà

