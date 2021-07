In estate scegli i prodotti giusti per la cura della pelle del tuo piccolo

La salute del tuo piccolo passa prima di tutto dalla sua pelle. Questo è vero sempre, ma ancor di più in estate, con le elevate temperature del periodo a rappresentare un vero e proprio rischio per il suo benessere. Ecco perché c’è bisogno di un’attenzione maggiore e ancora più specifica, che passa, anche e soprattutto, dalla scelta consapevole di prodotti dedicati e capaci di rispettare la sua sensibilità.

La nuova linea Humana BabyCare

La pelle dei bambini è molto delicata e si disidrata più velocemente di quella degli adulti. In più, durante le afose giornate estive, aumenta il rischio di andare incontro a irritazioni e arrossamenti da sudore. Per la cura e il benessere della pelle del tuo piccolo, puoi sempre affidarti alla nuova linea Humana BabyCare, ancora più delicata e specifica, ideale sin dalla nascita e pensata per la detersione e la cura delle pelli più sensibili.

L’esclusivo Humana Bio Idramilk®

I prodotti della linea Humana BabyCare contengono fino al 99% di ingredienti naturali e l’esclusivo Humana Bio Idramilk®, un innovativo mix di latti vegetali biologici di avena, mandorla e riso dalle comprovate proprietà idratanti, particolarmente adatto per la cura della pelle dei più piccoli, grazie alla sua capacità di preservare l’equilibrio idrolipidico e di mantenere integra la barriera cutanea.

Polvere Aspersoria e Talco Liquido per un beauty davvero completo

Soprattutto nel periodo estivo, due prodotti che non possono mancare nel beauty di ogni piccolo sono la Polvere Aspersoria e il Talco Liquido.

Grazie all’alto potere assorbente dell’amido di riso, una volta applicata, la polvere aspersoria Humana BabyCare rende la pelle morbida e asciutta. È ideale dopo il bagnetto e nelle giornate calde per rinfrescare la pelle.

ll Talco liquido Humana BabyCare regola la sudorazione, rinfrescando la pelle del tuo bambino. È realizzato con il 97% di ingredienti naturali, in particolare Oli leggeri e di amido di riso per un veloce assorbimento, lasciano la pelle del bambino asciutta ed idratata e Camomilla che conferisce al prodotto proprietà lenitive e disarrossanti. Può essere utilizzato quotidianamente insistendo sulle pieghe cutanee, è ben tollerato dalla cute ed è ideale fin dalla nascita.

Ricorda! Specialmente nelle stagioni più calde, per mantenere fresca e asciutta la pelle del tuo piccolo e tenerlo al riparo dalle irritazioni da sudore i prodotti della linea Humana BabyCare sono l’ideale.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.