L’intimo che assorbe ogni imbarazzo

Intimo per il ciclo e le perdite perdite, su pureeros.com

Le perdite urinarie sono ancora un tabù nella nostra società, nonostante ne siano affette 4 donne su 10 durante la gravidanza e ne soffrano dal 2.2% al 15% delle donne dopo 3 mesi dal parto. Si pensa spesso che le perdite di urina siano una situazione riservata alla menopausa o alle donne over 65, ma non è così: quasi 2 milioni di donne in Italia ne soffrono.

I primi giorni dopo il parto sono bellissimi ma altrettanto complicati per le neomamme, ricchi di emozioni spesso contrastanti e nuove. C’è un corpo diverso con cui doversi relazionare, ci sono i postumi post parto da gestire (tra cui le perdite), l’allattamento, il sonno che manca.

Che siano perdite leggere o più intense, la cosa certa è che il disagio per le neomamme non è solo fisico ma anche psicologico. Nei primi giorni post parto è necessario indossare dei supporti assorbenti che, purtroppo, sembrano dei mega “pannoloni” (scomodissimi) che non aiutano di certo le donne nel già impegnativo ritorno alla normalità.

Per molte donne però non si tratta solo di qualche settimana post parto, le perdite urinarie rimangono per diversi mesi, o iniziano durante la gravidanza e a volte durano per sempre se non si riabilita il pavimento pelvico.

È per questo che pureeros, piattaforma dedicata al benessere intimo femminile, ha deciso di portare in Italia un innovativo intimo per le perdite femminili, Cocoro. Con un brevettato materiale assorbente, traspirante, antiodore e antibatterico, questi slip in cotone 100% naturale, con una silhouette nera intramontabile, assorbono, a seconda del modello, perdite leggere o più intense, che siano ciclo mestruale, urina o perdite vaginali.

Slip per perdite o flusso mestruale leggero, solo su pureeros.com

È quindi un validissimo acquisto per gestire il post parto ma anche poi il ciclo quando tornerà, essendo un intimo lavabile e riutilizzabile per ben 2 anni.

Sentirsi bene con il proprio corpo per le donne è infinitamente difficile, specialmente dopo una gravidanza e un parto. Soluzioni di plastica usa e getta che fanno l’effetto “pannolone” sono forse funzionali ma senza dubbio sminuenti. L’intimo Cocoro è invece una vera mutanda, comoda, elegante con inserti in pizzo, solo con un tocco in più: l’iper assorbenza.

Il segreto di questo intimo sono infatti i suoi tre strati (sottilissimi): il cotone 100% naturale che è a contatto con le parti intime, lo strato interno – materiale brevettato e certificato – super assorbente e traspirante, e lo strato esterno in cotone.

Intimo per il ciclo e le perdite, su pureeros.com

Oltre a dare dignità alle donne, infatti, questo slip è anti irritazioni perché i materiali a contatto con la pelle sono naturali, traspiranti e anti effetto bagnato. Secondo uno studio fatto da pureeros, oltre il 40% delle donne soffre di irritazioni a causa dei salva-slip o degli assorbenti.

Grazie al tessuto tecnologico che estende la sua efficacia fino a 8 ore, l’intimo Cocoro è indicato anche per le mestruazioni ed è un ottimo acquisto per tutte quelle donne che vogliono dare la possibilità a un prodotto che, essendo 100% naturale, non contiene sostanze tossiche. Purtroppo infatti la maggior parte degli assorbenti usa e getta, oltre a creare tonnellate di plastica non riciclabile, contiene ftalati, diossina e sostanze cancerogene.

Culotte per perdite o flusso mestruale intenso, solo su pureeros.com

Su pureeros potrete trovare due modelli diversi (uno slip per perdite leggere e una culotte per perdite medio-intense) in 6 differenti taglie, dalla XS alla XXL; l’intimo costa solo 29.90 € e si lava comodamente in lavatrice a 30° C (o a mano).

Una rivoluzione che ha già conquistato quasi 1 milione di donne e che non stupisce trovare su una piattaforma come pureeros, che si dedica all’intimità di tutte le donne, dal ciclo alla menopausa.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.