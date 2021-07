Nei Family Camping Village Club del Sole la vacanza è per tutta la famiglia

Scegliere una destinazione che vada bene a tutta la famiglia non è mai un’impresa facile. In ogni famiglia c’è chi non vorrebbe fermarsi mai, passando dallo sport alle serate fra amici, chi cerca solo relax e chi, ancora, deve conciliare lavoro e divertimento. Di sicuro, anche per quest’estate, un desiderio accomuna tutti: stare all’aperto.

I Family camping Village Club del Sole sono la soluzione perfetta per le vacanze di ogni famiglia, a partire dalle location: 21 destinazioni, dal Veneto all’Abruzzo per immergersi nella natura assecondando ogni visione di vacanza.

Nuovi programmi di intrattenimento

Nei Family Camping Village Club del Sole è possibile sorseggiare un cocktail a bordo piscina o nella veranda del proprio bungalow vista mare mentre i bambini si tuffano dagli scivoli o partecipano alle attività del nuovissimo team di animazione.

Club del Sole, infatti, per la nuova stagione 2021 ha lanciato un nuovo e ricco programma di intrattenimento in linea con le aspettative ed esigenze di tutta la famiglia. Un progetto con attività innovative adatte sia a chi ama la vacanza in movimento, che può approfittare delle diverse proposte di sport in ogni Villaggio, sia per chi è amante del relax, che può perdersi in passeggiate sulle lunghe spiagge o dedicarsi a format televisivi, spettacoli itineranti e pratiche meditative. Una animazione di qualità accuratamente studiata per tutta la famiglia, per il divertimento di grandi e piccini, nel rispetto delle regole di distanziamento e massima sicurezza, con intrattenimenti serali, feste e spettacoli e il “Dante The Show”, un esclusivo show itinerante dedicato al settecentenario dantesco ispirato alla danza acrobatica, all’arte circense e alla poesia.

Parchi acquatici e non solo

I Family Camping Village Club del Sole offrono divertenti parchi acquatici e originali attività sportive ideali per le famiglie che desiderano partecipare a giochi, attività all’aria aperta e balli, da prenotare comodamente sulla App per non perdere nessuna opportunità di divertimento e svago ma sempre nella massima sicurezza. Saranno soprattutto i figli a non voler più tornare a casa con i nuovi Mini e Junior Club ancora più ricchi di attività quotidiane tra favole, colori, musica, pic-nic, sfide sui social, karaoke, esibizioni, caccia al tesoro e divertimenti serali.

Per lo smart working e per chi ha un cucciolo

Per chi deve continuare a lavorare, ma non vuole rinunciare ad accompagnare la famiglia in vacanza, i Villaggi diventano “Smart Working Village” con tanti servizi dedicati e la possibilità di ritrovare la famiglia e godersi insieme una pausa caffè a bordo piscina, un giro in bici, un tuffo in mare o nei bellissimi parchi acquatici e, naturalmente, una cena al fresco sotto la veranda o nel giardino del proprio bungalow. Quando si parla di famiglia, poi, non si possono dimenticare i familiari a 4 zampe che, nei Villaggi Club del Sole, trovano tanti servizi dedicati e spazi riservati per vivere la vacanza sempre insieme.

Tante offerte

Le offerte per le famiglie sono moltissime, dalle agevolazioni per i bambini fino ai 10 anni, come la mezza pensione o pensione completa gratuita con la formula Family Special Club del Sole, agevolazioni per vacanze lunghe oppure il soggiorno gratuito fino a 4 notti in campeggio se si prenota un soggiorno in piazzola. Naturalmente sempre a zero rischi, con la prenotazione annullabile fino a 14 giorni prima della data di arrivo senza alcun costo e con la restituzione completa della caparra versata. Inoltre, in tutti i Camping Village Club del Sole, è possibile usufruire del Bonus Vacanze 2021 e, con Easy Pay, pagare la vacanza in comode rate.

Da sapere COME PRENOTARE Per saperne di più e prenotare basta andare su www.clubdelsole.com.

