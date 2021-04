Nella natura dello Scilliar, per vivere lo spirito più autentico delle Dolomiti

L’Hotel Steger Dellai è il luogo ideale per vivere una vacanza attiva a misura di famiglia nel paradiso dell’Alpe di Siusi, l’altipiano più grande d’Europa. Qui, al cospetto delle Dolomiti patrimonio mondiale dell’Unesco, vi attende una vacanza che avvicina i bambini alla natura vivendo delle avventure divertenti, all’insegna dell’outdoor, del benessere e della natura, con tantissime esperienze di sport, cultura, relax e gastronomia.

Divertimento, relax e buona tavola

In un’atmosfera calda e accogliente gli ospiti grandi e piccoli dello Steger Dellai hanno l’opportunità di godere un soggiorno su misura per i loro desideri, che si tratti di arrampicare, fare escursioni, bike tour in mountain bike, o rigenerarsi nella SPA di oltre 2000 mq., magari sorseggiando una bevanda dalla terrazza solarium, o concedendosi una pausa di relax tra sauna tirolese, cabina a infrarossi o un massaggio riattivante con essenze alpine. Oppure, più semplicemente, gustando un piatto della tradizione regionale ad un tavolo del ristorante panoramico da cui contemplare l’iconico profilo dello Scilliar.

Per info & prenotazioni Hotel Steger Dellai Via Saltria, 6 39040 Alpe di Siusi Tel. +39 0471 727 964 www.hotelsteger-dellai.com info@hotelsteger-dellai.com

