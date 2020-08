Pannolini allegri per l’estate

LILLYDOO lancia per i suoi pannolini una nuova limited edition ispirata a mondi fantastici e porta i piccoli esploratori e i loro genitori in un viaggio oltre la realtà. Con la collezione Out Of This World Collection, potranno esplorare la Via Lattea al mattino, incontrare i dinosauri nel pomeriggio o ancora percorrere l’infinito regno dei sogni la sera.

Ogni cambio pannolino diventerà una nuova storia, in strane galassie e tempi passati. Anche i genitori rimarranno affascinati dalla fantasia senza limiti dei loro bimbi!

Ancora una volta, LILLYDOO dimostra che i suoi pannolini, primi al mondo ad essere certificati MADE IN GREEN di OEKO-TEX®, non solo offrono prestazioni ottimali, comfort e massima assorbenza, ma sono anche attenti al design e alle nuove tendenze.

Prodotti di alta qualità

LILLYDOO, il brand tedesco di prodotti per bambini con sede a Francoforte sul Meno, crea prodotti per la cura del bambino di alta qualità, senza sostanze nocive alla pelle dei più piccoli. Dai pannolini alle salviettine, dai teli cambio ai prodotti di skincare, LILLYDOO è particolarmente attenta alla pelle delicata e sensibile dei più piccoli e tutti i prodotti sono certificati PETA, e dunque “vegan & cruelty free”, Dermatest e Allergy Certified.

3 fantasie diverse

Con Adventurous Astronaut il fasciatoio si trasforma in una stazione spaziale da cui i piccoli astronauti possono esplorare lo spazio infinito, le stelle e i pianeti. Tutti pronti? Tre, due, uno… il razzo è stato lanciato!

Day Dreamer è la scelta perfetta per i sognatori la cui immaginazione è inarrestabile. Il design invita grandi e piccoli sognatori a visitare mondi fantastici dove nulla è impossibile.

Fossil Finder consente un coloratissimo salto indietro nel tempo, quando giganti gentili abitavano sulla Terra. I più piccoli si divertiranno ad andare alla scoperta delle tracce del passato!

Da sapere Le tre nuove fantasie saranno disponibili nelle taglie 3, 4 e 5 fino ad esaurimento scorte in acquisto individuale (12 euro per confezione) o nel pratico abbonamento senza vincoli (a partire da 54 euro) su www.lillydoo.com.

