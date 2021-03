Pannolini, il green che piace all’ambiente

Si dice che chi guarda il mondo con gli occhi dei bambini abbia una visione più chiara di ciò che veramente conta. Questo è vero specialmente in tema di salvaguardia dell’ambiente. Con uno o più bambini, il primo consapevole step verso un ambiente più pulito passa inevitabilmente dalla scelta dei pannolini.

Per un futuro più green

Avere a cuore la sostenibilità delle nostre scelte è fondamentale per garantire un futuro migliore ai nostri piccoli. Ecco perché LILLYDOO, l’innovativo brand tedesco di prodotti per bambini, ha ideato LILLYDOO green, i primi pannolini LILLYDOO a ridotto impatto ambientale, per sostenere i genitori in un cammino consapevole verso un futuro più verde. LILLYDOO usa materiali ecosostenibili: dall’innovativa confezione in carta certificata FSC® da foreste sostenibili alla cellulosa grezza non sbiancata. Inoltre, la collaborazione con partner come Plastic Bank® e ClimatePartner permette di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente dei pannolini LILLYDOO green.

Qualità e innovazione

La linea LILLYDOO green unisce alla riconosciuta qualità di ogni prodotto LILLYDOO, un ridotto impatto ambientale. Infatti, i pannolini LILLYDOO green non sono solo ecosostenibili, ma anche altamente assorbenti e ideali per pelli sensibili, perché privi di sostanze non necessarie. Certificati da istituti indipendenti, come MADE IN GREEN, OEKO-TEX® e Dermatest, i pannolini LILLYDOO green hanno anche due divertenti fantasie: “Watch Me Grow” e “Up, Up and Away”, create appositamente per i piccoli amanti della natura.

La scelta consapevole che fa bene all’ambiente

Il tutto, con l’intento di agevolare in ogni famiglia la consapevolezza che, anche attraverso i semplici gesti di ogni giorno, è possibile fare le migliori scelte sostenibili per un mondo più pulito. I pannolini LILLYDOO green sono prodotti utilizzando meno plastica possibile. La collaborazione con Plastic Bank® permette inoltre di compensarne l’inevitabile – seppur minimo – utilizzo, rimuovendone dall’ambiente il 10% in più rispetto alla quantità utilizzata da LILLYDOO nel produrre i propri pannolini.

Comodità e risparmio

La possibilità di ordinare i pannolini comodamente da casa rende ancora più comoda e conveniente la scelta green. Su Lillydoo.com è possibile richiedere una confezione di prova gratuita, nonché ordinare una confezione singola o usufruire della comodità e del risparmio del 25% su ogni ordine che l’abbonamento flessibile mette a disposizione dei genitori più attenti. Consegne e resi sono gratuiti, inoltre c’è la possibilità di programmare la consegna e di personalizzare di volta in volta l’ordine con diversi tipi di pannolini e prodotti.

Spedizioni carbonio-neutrali

L’impegno green LILLYDOO abbraccia il futuro anche in tema di spedizione. Con l’abbonamento LILLYDOO green, infatti, le spedizioni sono carbonio-neutrali e, grazie alla collaborazione con ClimatePartner, LILLYDOO compensa le emissioni delle spedizioni. Dai pannolini alle salviettine, dai teli cambio ai prodotti di skincare, LILLYDOO è particolarmente attenta alla pelle delicata e sensibile dei più piccoli: alta qualità, zero profumi, lozioni e altre sostanze nocive. Inoltre, tutti i prodotti sono certificati PETA e dunque “vegan & cruelty free”. Per una scelta ancora più consapevole e un futuro sempre più green.

Da sapere! Il pacchetto prova è disponibile non solo per chi vuole provare i pannolini LILLYDOO green, ma anche i pannolini LILLYDOO classici, formulati per pelli sensibili e superassorbenti con l’innovativa tecnologia Turbo Tunnel.

