PhysioForma® è anche Gommottino

Il succhietto è un prodotto molto utile per il bebè… e anche per i suoi genitori: per questo porta con sé diverse domande e dubbi da parte di mamma e papà, a partire dagli aspetti a cui fare attenzione per la sua scelta.

Chicco ha studiato e sviluppato – con Chicco Research Center (*) – il nuovo Gommottino PhysioForma®, il primo succhietto tutto morbido specificamente studiato per adattarsi alle esigenze dei neonati.

Favorisce la respirazione e il corretto sviluppo ortodontico

PhysioForma™ è l’esclusiva forma scelta da Chicco per tutti i suoi succhietti: studiata e sviluppata per permettere alla lingua di posizionarsi in avanti e in alto supportando così la respirazione fisiologica e al tempo stesso fornendo gli stimoli giusti per la formazione di bocca e palato. La speciale geometria di PhysioForma™ è stata valutata attraverso l’utilizzo di strumenti d’avanguardia di bioingegneria e software per la valutazione dimensionale e per la simulazione delle pressioni e delle forze esercitate all’interno della bocca del bambino. Studi clinici ne hanno, poi, verificato l’effetto sulla respirazione.

Ideale fin dalla nascita

La misura più piccola di Gommottino PhysioForma® è pensata appositamente per la fascia d’età 0-2 mesi con una forma ergonomica e compatta caratterizzata da dimensioni ridotte e una particolare leggerezza che permettono la massima accettabilità da parte del bambino. La sua forma innovativa si adatta al viso dei neonati, lasciando più libero il naso e aumentando il comfort. Lo dimostra un test effettuato su 200 bambini che ha riportato una percentuale di accettazione pari al 95%!

Anche il design che lo contraddistingue è unico. Gommottino PhysioForma® è realizzato interamente in silicone extra morbido, materiale che assicura la massima igiene con un’esclusiva finitura SOFT SENSE che lo rende morbido, vellutato e super delicato sul viso del neonato. Inoltre, è facile da pulire e sterilizzare.

Presa pratica e funzionale

Il Succhietto PhysioForma® Gommottino 0-2M non è ideale solo per il bebè. Lo è anche per i genitori! Infatti, è stato sviluppato con una “presa” ancor più pratica e funzionale per agevolare mamma e papà. La pratica apertura sullo scudo morbido del succhietto permette al genitore di inserire il dito all’interno e tenere così fermo il succhietto mentre il bambino si rilassa. Questo succhietto può inoltre essere utilizzato anche con la pratica clip per evitare che il ciuccio possa cadere a terra.

Il Gommottino è venduto in un pratico astuccio sterilizzante. Disinfetta il ciuccio in soli tre minuti direttamente nel microonde eliminando il 99,9% dei germi domestici nocivi. Ed è disponibile in due misure: 0-2 mesi e 2-6 mesi. 2-6 mesi al prezzo consigliato al pubblico di € 13,99 (confezione da 2 pz).

* Il Chicco Research Center ha sede in Italia ma si avvale di un network internazionale che vede la partecipazione di diversi professionisti ed esperti (medici, ricercatori, start up) e il coinvolgimento diretto dei genitori. Il contributo dei partner esterni permette di approfondire tutti gli aspetti del parenting che riguardano non solo la cura del bambino, ma anche il benessere dei genitori. Il continuo dialogo con le mamme e i papà, invece, permette di interpretare sempre meglio i loro bisogni e quelli dei loro bambini, offrendo soluzioni innovative in grado di supportarli nella vita di tutti i giorni.

In sintesi PhysioForma® forma unica ed esclusiva – La forma sottile della tettarella PhysioForma®, concava e rivolta verso l’alto, lascia spazio alla naturale posizione della lingua. – I suoi Speciali Rilievi riproducono le naturali rugosità del palato, punti di riferimento che guidano la lingua nella posizione fisiologica. – La Curvatura Laterale distribuisce le pressioni della lingua sul palato per la sua corretta formazione.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.