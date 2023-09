Più igiene all’asilo e a scuola

All’asilo soprattutto, ma anche a scuola, i bambini sono a stretto contatto per diverse ore, giocano tra di loro e talvolta si scambiano anche oggetti personali, soprattutto le bambine, come i fermagli per i capelli. Un motivo di più per assicurare loro una corretta igiene e prevenire così infezioni e parassitosi, come la pediculosi, ossia i comuni pidocchi. In caso di infestazione, si può comunque contare sullo Shampoo Trattamento Post Pidocchi di LineaMammaBaby®.

La baby routine dei nostri figli comincia comunque a casa, al mattino, con una corretta igiene del corpo e poi prosegue fuori casa, prestando soprattutto attenzione all’igiene delle mani.

Lavare le mani con acqua e sapone, infatti, come indicato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è una misura essenziale per ridurre il rischio di infezioni. È importante spiegare al piccolo l’importanza di questo gesto anche prima e dopo essere andato in bagno, quando non ci sono mamma e papà a ricordarglielo.

A casa, fuori e anche senz’acqua

A casa, dunque, ma soprattutto nello zaino del bambino, non deve mai mancare il sapone, come il Sapone Bio di Linea MammaBaby®, per assicurare alle mani sempre una corretta igiene ed evitare che possano così divenire veicolo di infezioni.

La pelle dei bambini è sottile e povera di difese. Pertanto è facile che attraverso una ferita, un graffio o una puntura d’insetto, batteri e funghi trovino la via d’accesso per insediarsi e provocare un’infezione che, in alcuni casi, si diffonde altrove, perché il piccolo si tocca o si gratta.

Ma i bambini non stanno solo a scuola, vanno anche al parco e ai giardini e non sempre l’acqua è a pronta disposizione. Per garantire quindi l’igiene in ogni momento della giornata, non bisogna dimenticare di infilare nello zainetto del bambino anche le Salviettine Baby e, per i più grandi, lo Spray Igienizzante Baby di LineaMammaBaby®.

Gli alleati dell’igiene dei bambini

Cesarino è il sapone solido di origine vegetale con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche. Perfetto per una naturale detersione quotidiana, ideale per l’igiene del bambino e degli adulti con pelli delicate e sensibili, è formulato con amido di riso biologico dalle note proprietà emollienti ed idratanti.

Il Sapone Bio di Linea MammaBaby® è realizzato con una pasta vegetale costituita da una miscela di oli naturali con il 74,30% di materie prime derivanti da coltivazioni biologiche. Cesarino presenta una composizione generale molto semplice appositamente formulata con l’obbiettivo di esaltare le singole proprietà degli ingredienti naturali, come:

– Amido di Riso: calma e lenisce la pelle arrossata, è particolarmente indicato per pelli irritate e sensibili.

– Glicerina vegetale da oli di origine biologica: ha proprietà emollienti ed idratanti in grado di rinvigorire e idratare la cute.

– Profumo Linea MammaBaby®: l’inconfondibile nota identifica il prodotto e lo rende parte della famiglia Linea MammaBaby®.

Margherita è il Sapone Baby di Linea MammaBaby® formulato con detergenti di derivazione naturale e arricchito con acido ialuronico ad azione idratante, glicerina ed estratti da agricoltura biologica di calendola e olivo, particolarmente adatto alla pulizia delle pelli delicate e sensibili dei bambini. La calendola lenisce gli arrossamenti, mentre l’olivo nutre e dona morbidezza nelle mani.

Mariolino è lo Spray Igienizzante Baby di Linea MammaBaby®, una soluzione idroalcolica composta dal 70% di alcool, acqua distillata di Hamamelis e glicerina vegetale con proprietà idratanti e nutrienti. È adatto alle pelli più delicate e sensibili dei bambini. Pratico da usare, non ha bisogno dell’acqua: basta vaporizzare la lozione e frizionare le mani fino a completa asciugatura per ottenere un’igiene sicura al 100 per cento.

Momina, ovvero il Sole che sorride, è la Salviettina umidificata per la pulizia della pelle di Linea MammaBaby®, appositamente formulata per detergere con delicatezza la pelle del bambino. La formulazione di Salviettine Baby è a base di oli vegetali e olio di mandorle dolci, contiene Pantenolo che previene le irritazioni e aiuta il fisiologico processo di riepitelizzazione cutanea, fondamentale nei bambini spesso soggetti a graffi e sbucciature. Completa la formula, l’Aloe Vera, che stimola la riparazione della pelle, calma infiammazioni e irritazioni.

