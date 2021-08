Primi giorni di vita, come affrontarli al meglio

I tanto attesi primi giorni di vita dei nostri piccoli sono straordinariamente ricchi di emozioni, ma anche costellati di leciti dubbi e paure. Il primo passo per affrontare bene le prime settimane e non farsi trovare impreparati è quello di fare propri alcuni semplici, ma fondamentali, concetti.

Conoscersi per crescere insieme

Anzitutto, è bene sapere che per il piccolo la nascita non è un atto di separazione vero e proprio. Il piccolo è a tutti gli effetti ancora un tutt’uno con la sua mamma. Fare nostra questa verità ci aiuta a capire meglio quando possa avere bisogno di noi e facilita il nostro modo di vivere e interpretare il rapporto.

Il piccolo dipende ancora più da noi, dalla nostra capacità di ascoltare, conoscere e interpretare i suoi bisogni. Nessun panico, però! Perché sarà la natura a fare il suo corso e farci crescere con lui e come genitori. Ci vorrà forza, pazienza, determinazione, amore e perseveranza, ma alla fine ne sarà valsa la pena.

L’importanza dei primi giorni

In questo, i primi giorni sono fondamentali. Il rapporto si rinsalda ed è più semplice capire i suoi bisogni: quando piange perché ha fame, chiede semplicemente attenzione o, ancora, vuole riposare. Tutto diventa più comprensibile e immediato. Importante poi sfruttare i suoi riposini per rilassarci un po’ e, cosa fondamentale, non avere timore o vergogna di chiedere aiuto a chi può darci una mano.

Attenzione alla sua pelle

Molto importante per la salute del neonato è preservare al meglio la sua pelle, specie nelle zone sensibili. La pelle dei neonati, infatti, è delicata e si disidrata più velocemente di quella di noi adulti, necessita perciò di tutta la nostra attenzione perché resti sempre pulita, asciutta e in salute. Un aiuto ce lo danno i prodotti della nuova linea Humana BabyCare, ancora più delicati e specifici, ideali sin dalla nascita e pensati per la detersione e la cura delle pelli più sensibili.

L’esclusivo Humana bio idramilk®

Ideali per il bagnetto, il cambio del pannolino e la protezione della pelle fin dai primi giorni, i prodotti della linea Humana BabyCare contengono un’elevata concentrazione di ingredienti naturali (tra il 94%-99%), hanno una profumazione delicata senza allergeni, 0% alcool, parabeni e siliconi (gli ingredienti sono sicuri e ammessi dal Regolamento Cosmetico vigente).

Altra fondamentale unicità della linea Humana BabyCare è l’ingrediente esclusivo Humana Bio Idramilk®, un innovativo mix di Latti vegetali biologici di Mandorla, Avena e Riso dalle comprovate proprietà idratanti, particolarmente adatto per la cura della pelle dei più piccoli, grazie alla sua capacità di preservare l’equilibrio idrolipidico e di mantenere integra la barriera cutanea.

Tanti alleati

Tutti i prodotti Humana BabyCare sono clinicamente testati su pelli sensibili. I prodotti per il bagnetto (Bagnoschiuma Ultradelicato, Shampoo Antilacrime, Detergente Corpo-Capelli e Sapone Liquido Ultradelicato) sono formulati con tensioattivi ultradelicati (derivati dall’olio di cocco, di oliva, di palma e di girasole) per renderli meno aggressivi, più emollienti ed idratanti, nel rispetto della cute delicata del bambino.

Dopo il bagnetto, L’Olio Emolliente Humana BabyCare è ideale per il massaggio neonatale, ad azione emolliente aiuta a prevenire screpolature pruriti e arrossamenti. È indicato anche per la rimozione della crosta lattea. Questo prodotto è realizzato con il 99% di ingredienti naturali, in particolare: Oli vegetali (quali olio di girasole, olio di mandorle) che nutrono la cute in profondità, mantenendola a lungo idratata; Estratto di Camomilla aiuta a prevenire gli arrossamenti.

Ad ogni cambio, la Pasta protettiva Humana BabyCare è la soluzione ideale per la protezione dell’area del pannolino, sin dalla nascita. Previene e lenisce gli arrossamenti e le irritazioni. Questo prodotto è realizzato con il 94% di ingredienti naturali, in particolare: Ossido di zinco (presente al 15%) potenziato dalla presenza di principi attivi con attività idrorepellente e che assicurano una barriera contro gli agenti irritanti di feci ed urina; Oli di mandorle e di cocco con burri di Babassu e Karité migliorano l’effetto anti-arrossamento e lenitivo.

TESTATA SU PELLI SENSIBILI Ancora più specifiche, le innovative formule dei prodotti della nuova linea Humana BabyCare sono delicate e sicure, sono clinicamente testate su pelli sensibili.

