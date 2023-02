Il 4 e il 5 marzo prossimi tutti a Quattrozampe in Fiera a Roma, il più grande evento pet friendly per le famiglie

Crescere insieme con un cane o un gatto, giocando con lui e condividendo momenti speciali, è una delle maggiori fortune che possano capitare a un bambino. Perché questo rapporto sia ancora più sicuro e gratificante, è importante che il piccolo e la sua famiglia conoscano le esigenze del pet, assecondando le sue esigenze di nutrizione e di svago, rispettando i suoi spazi, assicurandogli le migliori cure quando non sta bene. Quattrozampe in fiera, a Roma il 4 e il 5 marzo 2023, è l’occasione giusta per imparare a conoscere ancora meglio il proprio cane o gatto, in un’atmosfera di divertimento, con tanti momenti formativi.

Dove si svolge Quattrozampeinfiera

Quattrozampe in fiera a Roma si svolge nelle giornate del 4 e del 5 marzo alla Fiera di Roma, uno dei maggiori poli fieristici in Europa, situato lungo la Via Portuense, tra Roma e Fiumicino. È raggiungibile sia in automobile (sono presenti ampi parcheggi) sia con la metropolitana. I visitatori, adulti e bambini, insieme con i loro fedeli amici a quattro zampe, potranno dedicarsi a molte attività. Per esempio, potranno sperimentare giochi di attivazione mentale importanti per la crescita equilibrata del cucciolo ed educative per i giovani proprietari. Sarà possibile dedicarsi ad attività sportive, testare e acquistare prodotti e servizi, partecipare alle sfilate con il proprio cane per trascorrere due giornate di puro divertimento. Quattrozampe in fiera a Roma è anche aperto a chi non possiede ancora un pet, ma ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare. Sono, infatti, presenti numerose Associazioni e allevatori di razza che potranno suggerire la bestiola più adatta alla famiglia e allo stile di vita.

Che cosa si potrà visitare a Quattrozampeinfiera

Ecco alcune delle possibili attività presenti all’evento:

Espositori di pet food per scegliere al meglio come alimentare la propria bestiola;

Un’area fashion per acquistare accessori accessori all’ultima moda;

L’angolo dedicato all’igiene e alla cura quotidiana del proprio pet;

Servizi turistici e strutture alberghiere Pet Friendly, per godersi una vacanza davvero pet-friendly;

Sfilate e shooting fotografici da copertine patinate;

Un’area speciale quella dedicata alle associazioni che concedono a cani e gatti meno fortunati, una seconda possibilità di adozione per una vita felice in famiglia.

In sintesi Per i bambini ci saranno differenti aree a tema e sarà possibile testare gratuitamente attività sportive come Cat-Dog Agility, Rally O, Splash Dog, Free Style in acqua, Mobility, Treibball e altro ancora. Si tratta insomma un evento da non perdere. Quando si svolge Quattrozampeifiera a Roma L’evento si svolge sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 10.00 alle 19.00. Per informazioni e biglietti contattare: info@quattrozampeinfiera.it, tel. 0362 1636218 Quali altri eventi dedicati ai pet ci saranno nel 2023 Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2023 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere. Dopo Roma, la manifestazione presenzierà a Napoli, 15 – 16 aprile, a Vicenza, 26 – 27 maggio, a Milano, 30 settembre – 1° ottobre e a Bologna, 25 – 26 novembre.

