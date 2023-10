Solidarietà e beneficenza sono due pilastri fondamentali di ogni società civile, ma lo diventano ancora di più in un momento di grandi conflitti e crisi umanitarie come quelli che il mondo sta vivendo in questi anni e che si traducono in inarrestabili ondate migratorie dal Sud del mondo.

Riveste così un’importanza ancora maggiore di quanta ne avrebbe avuta “in tempi normali” la Campagna “Rendi Ogni Tuo Sorso Importante”: Un Passo Verso un Futuro Migliore lanciata da GOLD COLLAGEN®, il marchio leader nel settore degli integratori alimentari e prodotti di bellezza a base di collagene: la campagna è attiva su gold-collagen.com per i nuovi abbonati che contribuiranno a raccogliere fondi sufficienti per donare 100.000 pasti scolastici a bambini bisognosi in Malawi, Kenya e Zambia.

Sostegno alla nutrizione e all’istruzione dei bambini

Per ogni bottiglia di prodotto GOLD COLLAGEN® acquistata, il marchio fornirà un pasto scolastico nutriente a un bambino bisognoso in Malawi, Zambia e Kenya. Attraverso questa iniziativa, GOLD COLLAGEN® – in partnership con l’ente di beneficenza Mary’s Meals – mira ad affrontare due sfide cruciali: promuovere una nutrizione più sana e sostenere l’istruzione, nella convinzione che ogni sorso può avere un’importanza fondamentale nella vita dei bambini di quei Paesi che meritano che venga offerta loro l’opportunità di un futuro migliore.

Insieme per un futuro migliore

Mary’s Meals è un movimento globale che avvia progetti di mensa scolastica in alcune delle comunità più povere del mondo, dove la povertà e la fame impediscono ai bambini di ricevere un’istruzione. Trae il suo fondamento sulla constatazione che la promessa di un buon pasto attira i bambini affamati in classe, nutrendoli, dando loro l’energia per imparare e con essa la speranza di un futuro migliore. Mary’s Meals sta già alimentando oltre 2,4 milioni di bambini in 18 Paesi ogni giorno di scuola.

“Crediamo che piccole azioni possano portare a cambiamenti significativi”, afferma Tony Sanguinetti, CEO di GOLD COLLAGEN®. “La nostra partnership risuona con i nostri clienti, che condividono la nostra visione di benessere olistico e responsabilità sociale. Unendoci a Mary’s Meals, siamo entusiasti di vedere i nostri clienti contribuire a un futuro più radioso con ogni sorso.”

“Siamo molto grati a Gold Collagen® per questa iniziativa molto generosa – aggiunge Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary’s Meals -, in quanto riflette la comune convinzione che piccoli gesti d’amore possano davvero cambiare il mondo. Tali gesti sono più importanti che mai in questo momento, poiché i livelli di fame aumentano in tutto il mondo e milioni di bambini perdono l’opportunità di imparare.”

Unisciti a noi per rendere “Ogni Sorso Importante”

GOLD COLLAGEN® invita tutti a far parte della campagna “Rendi Ogni Tuo Sorso Importante”. Scegliendo i prodotti GOLD COLLAGEN®, le persone possono dedicarsi alla cura di sé, contribuendo al tempo stesso al benessere e al futuro dei bambini bisognosi.

Il Malawi ha costantemente alti livelli di insicurezza alimentare e la popolazione è sempre più vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici. Un pasto scolastico tipico è CSB (una miscela di mais e soia arricchita con vitamine e minerali essenziali). Questo pasto è noto in Malawi come likuni phala, ma la maggior parte dei bambini lo chiama semplicemente ‘phala’.

In Kenya, un pasto scolastico tipico consiste in mais servito con fagioli e olio arricchito con vitamina A e sale iodato.

In Zambia, agli studenti viene offerta polenta di mais e soia arricchita con vitamine e minerali.

Chiunque desideri sostenere ulteriormente il lavoro di Mary’s Meals può fare una donazione su marysmeals.org o condividere storie sui social media utilizzando l’hashtag #RendiOgniSorsoImportante e #MakeEverySipCount nella sua versione internazionale.

