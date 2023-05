Scarpine per bambini: con Biomecanics correre e giocare è ancora più bello e sicuro

La primavera è la stagione che tutti amano di più. Perché dopo un lungo inverno le giornate di sole mettono allegria e voglia di stare all’aperto. Per i più piccoli che amano correre, saltare e divertirsi, Biomecanics ha messo a punto una collezione di scarpe e sneakers altamente tecnologiche, comode, flessibili e molto resistenti, pronte per accompagnare i primi passi dei più piccoli e i giochi nei parchi e nel verde dei più grandicelli.

Le scarpe Biomecanics sono una scelta ottimale perché si adattano perfettamente al piede in crescita dei bambini. Non a caso Biomecanics, leader di mercato nelle calzature per bambini e neonati, è l’unico marchio di calzature per bambini con prove scientifiche e per questo è diventato il più consigliato da pediatri e professionisti dell’infanzia: le calzature Biomecanics per bambini sono progettate per adattarsi alla forma del piede in ogni fase della crescita, proteggendolo con la libertà di cui ha bisogno.

Quando i piccoli iniziano a camminare

Andare a piedi nudi è naturale per i più piccoli: è attraverso il contatto con il suolo, infatti, che i bambini percepiscono una serie di stimoli diversi espandendo la loro conoscenza del mondo passo dopo passo. Ma non sempre è possibile lasciare che i piccoli camminino scalzi; negli ambienti dove è necessario che indossino le scarpe, servono modelli che proteggano il piede, ma al tempo stesso ne consentano la piena mobilità riproducendo la stabilità della camminata a piedi nudi.

Proprio come le scarpe della linea Biogateo di Biomecanics che sono, infatti, leggere e morbide, hanno la suola sottile, antiscivolo e flessibile in tutte le direzioni, con soletta rimovibile, piatta e antibatterica. La regolazione in velcro è ideale per i piedi del piccolo in crescita, in quanto si adatta alla forma del collo del piede ed evita pressioni e sfregamenti. Lo spacco a U che caratterizza le scarpine della linea Biogateo evita la pressione sul tendine d’Achille. L’assenza di contrafforte garantisce libertà di movimento senza pressione. La più grande innovazione delle scarpine della linea Bigateo è rappresentata dagli stabilizzatori laterali brevettati che mantengono la stabilità imparata dai bambini quando vanno a piedi nudi, proteggono il piede ed evitano cadute e infortuni, e non limitano i movimenti della caviglia perché sono in gomma morbida e flessibile e si trovano all’esterno.

Le scarpe giuste per i giochi

Bioevoluzione è la linea di calzature che Biomecanics dedica ai bambini che hanno una camminata ormai consolidata e sono l’ideale per camminare, correre e saltare. La loro prerogativa distintiva è la forma evolutiva: il piede del bambino non cresce solo in lunghezza, ma anche in larghezza e quindi la forma evolutiva non cambia solo nelle dimensioni, ma anche nella forma di ogni taglia. Altre importanti caratteristiche delle scarpine della linea Bioevoluzione di Biomecanics sono la la suola con scanalature di flessione, il puntale rinforzato che protegge il piede e resiste a un uso “intensivo”, la spazio in punta sul collo del piede che lascia libertà di movimento senza esercitare pressione, la soletta piatta antibatterica e rimovibile, la regolazione in velcro, le cuciture appiattite che non provocano sfregamenti. Realizzate in materiali nobili, senza sostanze tossiche, permettono la corretta traspirazione del piede.

In sintesi Scegliere la scarpina giusta è fondamentale perché i bimbi, dai più piccoli che muovono i primi passi fino ai più grandicelli che giocano e corrono, possano muoversi in totale libertà e sicurezza. Le scarpe Biomecanics sono la scelta ideale perché, grazie al design studiato sulla base dei principi della biomeccanica, proteggono il piede adattandosi perfettamente alla sua forma in ogni fase della crescita.

