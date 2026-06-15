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Angela Bruno A cura di Angela Bruno Pubblicato il 15/06/2026 Aggiornato il 15/06/2026

Concepimento, gravidanza, allattamento, prima infanzia: segui BimbiSani&Belli su Google Discover per avere le risposte giuste, anche degli esperti, su come crescere al meglio i tuoi figli.

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Perché scegliere BimbiSani&Belli

BimbiSani&Belli è il punto di riferimento digitale per la maternità e l’infanzia, evoluzione dello storico mensile cartaceo protagonista in edicola dal 1993 al 2021.

Il sito si rivolge alle donne, alle coppie e ai genitori in tutte le fasi più emozionanti della loro vita: dal desiderio di un figlio alla gravidanza, fino alla nascita e alla crescita del bambino.

Il nostro intento è offrire risposte chiare, autorevoli e rassicuranti in merito ai dubbi che accompagnano la genitorialità, utilizzando un linguaggio semplice, confidenziale e di immediata utilità.

Tra gli argomenti di cui scriviamo giornalmente:

  • Concepimento e calcolo dei giorni fertili
  • Gravidanza: cambiamenti fisici ed emotivi, salute, benessere e preparazione al parto
  • Cura, alimentazione e crescita del neonato e del bebè
  • Benessere della mamma (diete e rimessa in forma post-parto)
  • Educazione dei figli e dinamiche di coppia

Molto utili sono inoltre i nostri calcolatori, per monitorare al meglio il periodo del concepimento e successivamente le varie fasi che riguardano mamma e bambino:

  1. Calcolo giorni fertili
  2. Calcolo ciclo mestruale
  3. Calcolo ovulazione
  4. Calcolo settimane di gravidanza
  5. Calcolo peso del feto
  6. Calcolo lunghezza del feto
  7. Calcolo peso in gravidanza
  8. Calcolo data del parto

Sul sito si possono anche trovare tanti contenuti che possono guidare i genitori già nelle prime fasi, quando sono indecisi sui nomi da dare al proprio bambino oppure su cosa mettere nella borsa del parto ma anche cosa serve per un corredino completo.

E poi ancora consigli su cosa insegnare ai figli, quali sono le tappe dello sviluppo dei bambini e come spiegare loro le emozioni. 

Nella sezione Gli Specialisti Rispondono è possibile fare domande dirette ai nostri esperti ed ottenere una risposta entro 48 ore.

Seguendoci sostieni il lavoro che facciamo per te e ci permetti di continuare a migliorare.

Cos’è Google Discover

È l’elenco di articoli e notizie basati sui tuoi interessi che Google ti propone quando apri la app di Chrome o di Google sul tuo smartphone. Non riceverai nessuna notifica né email non richiesta.

 

articolo google discover tenere in braccio neonato

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.

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