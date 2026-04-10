Un tè da favola: a Roma sboccia l’Incanto della Primavera THUN

Il 18 aprile, Palazzo Rospigliosi apre le sue porte a “Un tè con THUN“, un evento esclusivo nato per celebrare la nuova collezione Incanto di Primavera. In collaborazione con la Compagnia Nazionale di Danza Storica, il brand trasformerà il prestigioso salotto romano in un palcoscenico ottocentesco tra valzer e quadriglie.

È un’occasione unica per immergersi nell’universo THUN, marchio che dal 1950 fonde passione artigianale e design poetico, oggi parte del gruppo benefit Lenet.

L’appuntamento è pensato come un’esperienza magica anche per i bambini: per loro sarà come entrare in una fiaba vivente, tra magnifici costumi d’epoca e la delicatezza delle porcellane decorate.

In questa atmosfera Regency, fatta di musica e convivialità, le famiglie potranno riscoprire il piacere dello stare insieme.

Con un dress code ispirato al XIX secolo o ai toni pastello, ogni ospite diventerà parte di un racconto che celebra la rinascita della natura e il fascino della stagione più fiorita dell’anno.

Il ticket esclusivo con welcome gift ha un costo di 38€ ed è acquistabile su Eventbrite o negli store del brand.

L’universo di Thun

Fondata a Bolzano nel 1950, THUN è leader nel regalo di qualità: dai classici angeli alle icone moderne e materiali ecosostenibili, ogni pezzo è disegnato in Italia con passione artigianale.

Oggi parte del Gruppo Lenet (Società Benefit), il brand unisce tradizione e innovazione in un’esperienza immersiva di pura poesia.

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