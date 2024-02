UniCamillus lancia il primo protocollo per i neonati con bronchiolite in terapia intensiva

Il lavoro, pubblicato sul The Lancet eClinical Medicine, il settimanale di medicina generale, è stato approvato dall’Università Paris Saclay, e ha come obiettivo di evitare il collasso dei reparti neonatali di terapia intensiva, nonché di difendere i bambini più fragili da un’infezione che ha il rischio di diventare letale. Anche la UniCamillus di Roma, tramite la figura di Maria Rosaria Gualano, professoressa di Igiene dell’Università Medica Internazionale, ha dato il suo essenziale contributo alla realizzazione del primo protocollo al mondo per la gestione dei neonati colpiti dalla bronchiolite, ricoverati nei reparti di terapia intensiva (UTI). La bronchiolite è un’infezione che colpisce l’apparato respiratorio, che aggredisce soprattutto i bambini più piccoli e i neonati. Nei casi più estremi, può essere letale, in quanto può arrivare a causare un’insufficienza respiratoria molto critica. Viene provocata in particolare dall’RSV (Virus Respiratorio Sinciziale), un virus estremamente contagioso che colpisce soprattuto aiutato dal freddo e dal contatto ravvicinato dei bambini, sopratutto nelle scuole, che in questo periodo sono già “colpite” dai malanni di stagione. Vista la gravità delle condizioni causate da questa malattia e la documentazione pediatrica poco aggiornata sul come gestire i casi più pericolosi della bronchiolite, il lavoro del professore di Neonatologia dell’Università Paris Saclay, Daniele De Luca, e del gruppo di ricercatori delle varie università francesi ed italiane, tra cui la Professoressa Maria Rosaria Gualano, è stato di vitale importanza. Lo studio si è rivelato un punto di svolta nel controllo efficace del problema. Seguendola gli ospedali avranno a disposizione un maggior numero di posti letto e risorse, prevenendo il sovraffollamento degli UTI. I bambini così riceveranno le attenzioni e le cure adeguate in un ambiente non oberato dal sovraccarico di lavoro. Gli obiettivi delle linee guida del protocollo sono:

addestrare il personale dei vari ospedali a riconoscere i casi più seri da spostare nei reparti d’emergenza;

individuare i criteri che possano definire il livello di gravità del paziente pediatrico;

soccorrere l’assistito tramite diverse e appropriate modalità di nutrizione, idratazione, supplementazione, nonché terapia farmacologica, cercando non intubare i piccoli , prediligendo e implementando modalità di assistenza respiratoria non-invasiva avanzata detta ventilazione neurale (NAVA);

controllare lo spargersi del virus tramite i giusti dispositivi di protezione individuale e forme di isolamento di sicurezza. Una proposta efficace come questa era attesa dalla comunità scientifica da molto tempo, vista l’urgenza di mettere a punto una strategia per affrontare una situazione tanto complessa e delicata, vista la diffusione della bronchiolite non solo in Italia ma anche in Europa e nel Nord America. “Il protocollo proposto dal nostro studio diventa cruciale per la gestione dei piccoli pazienti che presentano fragilità e diventano casi più severi e complessi da gestire” dice la Prof.ssa Gualano “Coniugando la ricerca basata sui migliori studi di riferimento con i dati della nostra realtà quotidiana, siamo stati in grado di raggiungere questo importante traguardo, per cui ci aspettiamo ottimi risultati dalle applicazioni in tutti i contesti di questo tipo, sia dal punto di vista del miglioramento degli outcome clinici, sia da quello economico, visto il buon livello di costo-efficacia di questo approccio”. In copertina foto di Lemniscate L via Pexels.com

In breve Grazie al lavoro dei professori dell’Università Paris Saclay e della UniCamillus, è stato approvato un protocollo efficiente ha come obiettivo di evitare il collasso dei reparti neonatali di terapia intensiva, colpiti dai casi di bronchiolite.

Le informazioni contenute in questo sito non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto fra professionisti della salute e l’utente. È pertanto opportuno consultare sempre il proprio medico curante e/o specialisti.