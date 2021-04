Paradù EcoVillage & Resort è un family ecovillage sul mare, immerso nel verde della macchia mediterranea, sulla Costa degli Etruschi, in Toscana. Circondato da colline tra Bolgheri e Castagneto Carducci, è la destinazione ideale per una vacanza in famiglia, all’insegna del total relax per i genitori e del massimo divertimento per bambini e ragazzi, grazie ad un ricco programma di animazione.

Sicurezza & comfort

La sicurezza dei più piccoli è garantita dalla totale assenza della circolazione di auto all’interno del villaggio e ad un trenino che trasporta gli ospiti ai punti di attività del Resort. L’ampia spiaggia con sabbia finissima permette di vivere in totale libertà il mare, lo sport e le attività all’aria aperta, mantenendo la giusta distanza di sicurezza.

Sport, relax e divertimento

Fortemente improntato all’ecosostenibilità, il resort offre un’ampia varietà di attività sportive che includono fitness, nuoto, tiro con l’arco, e-bike, fat bike, canoa, surf, sup, campi da tennis, beach volley e campo da Padel; ma anche eventi ludici e show serali, sempre impeccabilmente organizzati. Tutti gli ingredienti per una vacanza perfetta, insomma, cui si aggiunge il fascino della Toscana, terra di arte, storia e buona cucina.

Informazioni utili Paradù EcoVillage & Resort, Loc Paradù 383/B, 57022 Donoratico (LI) Tel: 0565 7785; www.paraduresort.com; reservations@paraduresort.com

