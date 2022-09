Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel l’autunno è più magico che mai

L’autunno in montagna è una stagione magica, con colori caldi e panorami unici. La voglia di rilassarsi dopo l’estate è ancora tanta. Perché allora, non regalarsi ancora qualche giorno di vacanza con la famiglia al Cavallino Bianco, di Ortisei, in Alto Adige? Al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel l’autunno offre la possibilità di rilassarsi in un contesto unico, fatto di confort, divertimento, attività sportive per tutti e accompagnato da una cucina deliziosa.

Perché è il miglior family hotel del mondo?

Il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel ha ricevuto per sei anni consecutivi il riconoscimento da Tripadvisor di miglior family hotel al mondo. Perfetto per le vacanze con la famiglia, al Cavallino Bianco adulti e bambini troveranno un ventaglio di attività sorprendenti, per trascorrere giorni indimenticabili. In autunno, si va alla scoperta del Törggelen, una tradizione altoatesina che permette di immergersi nella natura e nelle tradizioni del territorio. Si passeggia tra le sfumature calde dei boschi, alla scoperta di piante autunnali e simpatiche bestiole. La tappa finale è un goloso pranzo o una cena tipica in un maso della zona. I bambini potranno conoscere i cibi della tradizione: Schlutzkrapfen, canederli, carne salmistrata, caldarroste e krapfen dolci. Durante queste escursioni, le guide del Cavallino Bianco sono disponibili ad accompagnare gli ospiti alla scoperta di sentieri nascosti nella massima sicurezza.

I bambini possono entrare nella Spa?

Una vacanza in montagna con i bambini fa bene alla salute e all’umore. Questo vale anche in autunno, quando l’aria frizzante aumenta l’appetito e la voglia di giocare, ma anche di terminare la giornata al caldo. Le vacanze con la famiglia al Cavallino Bianco sono anche questo: la possibilità per i bambini di divertirsi nella sauna o di godersi la piscina riscaldata. La Wellness & Spa del Cavallino Bianco è strutturata per accogliere anche i bambini. Per un trattamento con tutta la famiglia, c’è la Family Sauna, dove la temperatura non supera mai i 42 gradi ed è così adatta anche al benessere dei più piccoli. Per gli adulti è imperdibile l’Aufguss, con oli ed essenze naturali. Al Cavallino Bianco, nelle piscine c’è tutto un mondo da scoprire: vasche interne ed esterne, piscina baby, laguna familiare, piscine idromassaggio e scivoli d’acqua.

Quali attività si possono seguire in montagna in autunno?

Le vacanze con la famiglia al Cavallino Bianco continuano con tante attività da praticare all’aria aperta, per assaporare la pace e la tranquillità che caratterizzano il passaggio tra il periodo estivo e quello invernale. L’autunno è anzi il periodo ideale per vivere il silenzio dei percorsi della Val Gardena, ascoltando il cinguettio degli uccelli e lo scroscio dei ruscelli. Immersi in questa natura ci si rilassa, ci si ricarica e si è pronti ad affrontare gli impegni invernali, anche quelli scolastici dei bambini. Il Cavallino Bianco organizza gite all’aria aperta a piedi oppure sulla e-bike per osservare da vicino la natura e i suoi colori che cambiano, esplorando la Val Gardena alla scoperta di un panorama dalle mille tonalità. Il foliage autunnale è una eccezionale cornice per le escursioni all’aperto da intraprendere da soli, in coppia o in famiglia, uno sfondo perfetto per foto ricordo di una fantastica vacanza.