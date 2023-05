Vacanze in montagna al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel: tutto il bello di stare all’aria aperta

Scegliere dove trascorrere le vacanze non è mai del tutto semplice. Soprattutto quando si tratta di accontentare grandi e piccini. Se mamma e papà, infatti, hanno bisogno di svago e relax, i bambini hanno voglia, dopo un lungo inverno sui banchi di scuola, di stare il più possibile all’aperto, giocare e divertirsi insieme ai coetanei, impegnarsi in nuove avventure, sperimentare mille diverse attività. Tutto questo diventa possibile al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel che permette di vivere una montagna a misura di famiglia, trascorrendo vacanze divertenti e insieme rilassanti, perfette per rispondere alle esigenze sia dei genitori che dei figli, di qualunque età.

Riscoprire insieme il bello di stare nella natura

Dopo lunghi mesi chiusi tra le mura di casa, impegnati nello studio e nel lavoro, non c’è vacanza più rilassante di quella che concede di vivere giornate all’aperto, riscoprendo il piacere di stare nel verde, ritrovando il relax e il benessere che solo la natura sa offrire. Incastonato nello splendido scenario delle Dolomiti, il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel offre l’opportunità di infilarsi delle comode scarpe da trekking e scoprire panorami unici, respirare l’aria fresca di montagna mentre un capriolo sbuca incuriosito tra i cespugli. Gli ospiti possono partire in totale autonomia oppure con la guida che ogni giorno è a disposizione in hotel per accompagnare le famiglie nei luoghi più sorprendenti della Val Gardena. E per chi non ha voglia di camminare a piedi in hotel sono a disposizione le bici elettriche che possono condurre facilmente, sempre sotto l’occhio esperto di una guida, lungo la pista ciclabile che collega la valle.

Tra grigliate e giochi sui prati

Ma camminare e pedalare non sono certo gli unici modi per vivere un’esperienza magica immersi nel verde delle montagne. Tante sono infatti le proposte del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel per attività all’aperto che coinvolgono tutta la famiglia in momenti di gioco e relax, divertimento e tranquillità. Si può partire dagli appuntamenti fissi che scandiscono da anni il soggiorno al Cavallino Bianco. La grigliata all’Alpe di Siusi, ad esempio, una delle proposte più gradite da grandi e piccini. Immaginate una baita incastonata su una collina ad uso esclusivo degli ospiti dell’albergo dove il personale qualificato che si incontra ogni giorno in hotel è pronto a coccolare le famiglie con prelibatezze cotte alla griglia. Ma visto che il pranzo va meritato e anche “smaltito”, ecco che prima o dopo essersi seduti a tavola ci si può scatenare in partite di calcio, cacce al tesoro, giochi per i più piccoli e per i più grandi. E dopo i giochi arriva il momento di rilassarsi, prima al sole sui prati incontaminati e poi, una volta tornati in albergo, nelle piscine esterne.

Divertimento senza età

Nelle altre giornate del soggiorno i piccoli ospiti del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel non potranno perdersi la gita al maso, dove, insieme allo staff del Lino Land, visiteranno una vera fattoria, ascoltando i racconti della simpatica proprietaria e gustando un bicchiere di latte appena munto. Sempre per loro c’è poi il Panaraida, un parco giochi per bambini molto speciale. Si trova in cima al monte Pana e rispetto ai consueti parchi giochi centrici, ha una struttura “diffusa” che consente ai piccoli di divertirsi a tutto tondo, anche semplicemente camminando e correndo. Ai teenager è riservata infine un’esperienza serale magica e indimenticabile, un’escursione notturna per scoprire il fascino unico delle montagne osservate alla luce riflessa della luna.

Le novità per l’estate 2023

A queste certezze che nel tempo hanno fatto del Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel una meta d’elezione per le vacanze di grandi e piccini, si affiancano per l’estate 2023 due nuove proposte tutte da vivere all’aperto, a contatto con il verde e la natura generosa delle Dolomiti. Quanto sarebbe bello, ad esempio, saper riconoscere le piante officinali, quelle che usavano le nonne per guarire i vari malanni, quelle commestibili oppure quelle velenose da cui stare lontani? È possibile farlo, ma necessita di molto studio. Ecco allora che durante il soggiorno al Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel da questa estate genitori e figli potranno per un giorno scoprire in modo divertente tutti i segreti delle piante spontanee che crescono nei sentieri di montagna. Grazie alla guida di Diego Deiana, formatore per tutte le guide dell’Alto Adige per la flora alpina, sarà possibile imparare a riconoscere i tanti tesori, ma anche i pericoli, che crescono sotto i nostri piedi. Natura significa anche animali. Da quest’anno è aperto il nuovo maneggio di Ortisei, raggiungibile a piedi, che con i suoi bellissimi cavalli permetterà a grandi e piccoli di venire a contatto diretto con questi splendidi animali. Gli animatori organizzano un appuntamento settimanale in questo nuovo centro, per vivere insieme ai loro amici del cuore un’esperienza unica.

Quando si torna in hotel

Se stare all’aria aperta è un’esperienza emozionante, rientrare in albergo resta sempre un piacere. Anche perché qui è possibile trovare i punti fermi che da sempre rendono unica la struttura. Il relax nelle quattro saune di cui una nuovissima, tecnologica e molto più grande delle altre, le nuotate nelle cinque piscine interne ed esterne, sempre riscaldate, luogo ideale per trascorrere qualche ora di felicità in famiglia. Per gli amanti del relax puro ci sono 15 cabine massaggi che propongono ogni tipo di trattamento, dal massaggio classico a quello rilassante, dal massaggio di coppia a quello thai, dal massaggio ayurvedico fino a quello goloso con il cioccolato e quello tipicamente montano al fieno. Non vanno dimenticati poi gli spettacoli serali sempre diversi e super divertenti, i quattro menù serali che variano per incontrare i gusti e i desideri di tutti e le 13 ore al giorno di assistenza per i bambini dal 1° mese di vita per la totale tranquillità di mamme e papà. Un vero sogno e per cominciare a viverlo non resta che contattare la struttura per scoprire ancora qualcosa in più sul Cavallino Bianco. Basta poi prenotare e via… l’estate e il divertimento all’aria aperta sono assicurati.