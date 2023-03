Mamme Vip 2023: tutte le donne famose che partoriranno entro l’anno

La notizia di una gravidanza genera sempre un po’ di clamore e di curiosità da parte delle persone che conoscono la famiglia. Ma se l’arrivo della cicogna riguarda una coppia famosa, l’interesse è decisamente amplificato. Nel 2022 sono state molte le celebrità che hanno dato alla luce un bambino, da Francesca Sofia Novello a Paola Turani, da Georgina Rodriguez a Jennifer Lawrence, ma anche il 2023 sarà ricco di liete novelle. Ecco le principali Mamme vip 2023.

Mamme Vip che partoriranno nel 2023

Se alcune Vip sono ancora alle prese con le nausee e il pancione, altre sono già passate alle poppate e alle nottate insonni. Infatti, alcune coppie celebri hanno già accolto il loro bebè nelle prime settimane del 2023.

Fra i primi ad allargare la famiglia ci sono stati Alice Campello e Alvaro Morata, che hanno avuto la loro quarta figlia nei primi giorni di gennaio. Tanta gioia, ma anche tanta paura per loro: la modella veneziana, infatti, a causa di una complicanza è stata ricoverata in terapia intensiva. Fortunatamente, i medici sono riusciti a intervenire tempestivamente e ora mamma e figlia si godono l’affetto e le coccole del noto calciatore spagnolo e degli altri tre ometti di casa: i gemelli Leonardo e Alessandro e il terzogenito Edoardo.

A distanza di pochi giorni da Bella Morata è nato Noa Alexander, figlio della cantante Bianca Atzei e della “iena” Stefano Corti. I due hanno condiviso più volte con i fan la gioia immensa dell’essere diventati genitori, ma anche le fatiche legate all’accudimento un neonato. Fiocco azzurro anche per Cristina Marino e Luca Argentero, che a metà febbraio sono diventati genitori bis: dopo Nina Speranza, è arrivato Roberto Noè.

Mamme Vip incinta 2023

La cicogna, però, non è già atterrata per tutti: sono ancora molte le mamme vip 2023 che attendono con ansia il parto. A partire da Aurora Ramazzotti, che aspetta il primo figlio dal compagno Goffredo Cerza, laureato in ingegneria elettronica: si tratta di un maschietto, il cui nome non è ancora stato comunicato (forse si chiamerà Nicolò). Stando ai rumors il parto, previsto per marzo, dovrebbe avvenire in una nota clinica svizzera. Fiocco rosa invece per gli ex volti di Uomini e Donne Beatrice Valli e Marco Fantini: i due aspettano la terza femminuccia (lei ha già un figlio da una precedente relazione). Purtroppo, la gravidanza è stata un po’ complicata, ma ora sembra che tutto proceda per il meglio. Nell’elenco mamme vip 2023 rientra anche l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli, che ha dato alla luce il suo secondogenito a inizio febbraio: dopo Anastacia, per lei e il compagno Gianmaria Di Gregorio, è arrivato un bimbo.