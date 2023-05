Tatuaggi dedicati ai figli: i più belli delle star

I tatuaggi delle star dedicati ai figli sono sempre più in voga. Dalle iniziali dei pargoli, passando per l’orario di nascita, fino ad arrivare alla data di nascita o al segno zodiacale sotto forma di costellazione, sono molti e diversi i tatuaggi delle star dedicati ai figli, che siano star nostrane oppure internazionali.

Tatuaggi delle star internazionali dedicati ai figli

Tra i tatuaggi delle star internazionali dedicati ai figli non possiamo non ricordare quelli di Angelina Jolie, che si è fatta scrivere sul deltoide sinistro le sette coordinate geografiche che rappresentano i luoghi di nascita dei suoi figli: Cambogia, Etiopia, Namibia, Vietnam e Francia.

Sempre rimanendo nel settore “attori di cinema”, c’è poi Johnny Depp che si è fatto tatuare il nome della figlia Lily Rose, mentre suo figlio Jack è rappresentato in un uccello volante su uno dei due avambracci.

E mentre il premio Oscar Susan Sarandon sulla parte superiore della schiena ha tre tattoo con le sole iniziali dei nomi dei figli (Eva, Jack e Miles), Drew Barrymore nel 2016 si è fatta tatuare sul polso i nomi per esteso delle sue due bambine (Olive e Frankie).

Almeno in quanto a originalità, tra i tatuaggi delle star internazionali dedicati ai figli più originali un posto di tutto rispetto spetta – parimerito con Angelina Jolie – a Jessica Alba, che sul braccio destro si è fatta tatuare le costellazioni dei segni zodiacali dei suoi pargoli: la costellazione dei Gemelli per Honor, il Leone per Haven e la costellazione del Capricorno per Hayes.

Anche nel mondo della musica, e non solo rock, ci sono molti esempi di tatuaggi delle star dedicati ai figli. Nel panorama musicale internazionale c’è ad esempio la “Z” di Zoe tatuata sull’anulare destro di Lenny Kravitz in omaggio alla sua unica figlia, mentre Michael Bublé ha il nome di suo figlio Noah per esteso sul polso. Quanto al tatuaggio “A” che si nasconde dietro l’orecchio del cantante Adele, è per suo figlio Angelo, nato nell’ottobre 2013, cui ha poi fatto seguito un anello di Saturno sull’avambraccio, sempre in suo onore.

Tra i tatuaggi delle star internazionali dedicati ai figli ci sono poi quelli del calciatore David Beckham che sulla schiena si è fatto tatuare i nomi dei figli Brooklyn, Romeo e Cruz e sulla clavicola il nome della figlia Harper, la più piccola di casa. E sempre ispirato dai suoi figli, appena un paio di anni fa Beckham ha mostrato due nuovi tatuaggi: sulla mano un disegno di Harper e su un fianco la scritta fatta dai suoi ragazzi “We love you Daddy”.

Tatuaggi dedicati ai figli delle star italiane

Tra i tatuaggi dedicati ai figli delle star italiane non può passare inosservata la dedica al figlio Leone da parte di Fedez e Chiara Ferragni, che si sono fatti entrambi tatuare il volto del loro primogenito in versione “angioletto” qualche settimana prima del festeggiamento del suo primo compleanno (lei sulla mano, lui sull’avambraccio). Rimanendo sempre nell’ambito tv e spettacolo, anche la showgirl e presentatrice Alessia Marcuzzi ha omaggiato i propri figli con tatuaggi sulla sua pelle: due piccole stelle nere sul polso destro, mentre sul polso sinistro ha la parola “Luce” che si lega molto alla sua esperienza personale, anche di madre. E, ancora, anche l’attrice Laura Chiatti ha dedicato due tatuaggi ai suoi due figli: due cuori colorati, uno rosso e uno verde, nei quali compaiono i nomi dei figli, Enea e Pablo.

Anche nel panorama del calcio nostrano non mancano i tattoo dedicati ai figli: tra i tatuaggi dedicati ai figli delle star italiane del calcio non possiamo non citare i due Teletubbies a colori nella parte interna del braccio destro di Daniele De Rossi dedicati alla figlia Gaia, a cui è dedicata anche la frase tatuata sul braccio sinistro “Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia” (la cui traduzione è “Dovunque tu sarai [Gaio], lì io sarò [Gaia]”). Anche Marco Materazzi, che di tatuaggi ne ha molti, rivendica l’importanza in particolare di quelli che ritraggono i nomi dei figli: Anna (sul collo) e Davide e Gianmarco sul braccio sinistro (su cui compare anche un altro suo tatuaggio molto famoso, il Lion con la sua data di nascita in numeri romani).

Tatuaggi dedicati ai figli: ci stai pensando?

Se tutto sommato ti piacciono i tatuaggi ma quello che ti manca è il coraggio, forse l’idea di dedicarlo a un figlio può essere di sprone. Ecco però alcune regole da tenere a mente:

Se sei una persona cui piace cambiare spesso e hai paura di annoiarti, meglio farlo in un’area del corpo che di solito non vedi, come la schiena o le spalle.

Se non hai mai fatto tatuaggi, potresti optare per un tattoo col nome del bambino scritto in piccolo, magari con un carattere un po’ artistico e realizzato in una zona discreta del corpo.

Se vuoi essere originale, piuttosto che il nome del tuo bimbo o la sua data di nascita, potresti optare per il tracciato del battito del suo cuore o per la costellazione del suo segno zodiacale (esatto, proprio come ha fatto Jessica Alba!)

Infine, ma non per importanza, devi essere sicura che il personale che esegue il tatuaggio sia qualificato e operi in modo igienico e professionale.