Concepire si può nei giorni della vaccinazione anti-Covid?

Sicuramente siete invasi da questa domanda ma io al momento sono alla ricerca di una gravidanza e non riesco a capire se è consigliato sottoporsi alla vaccinazione mentre si è in cerca oppure attende per un periodo dopo aver ricevuto la seconda dose.

Purtroppo ho dovuto interrompere la prima gravidanza alla 22+0 settimana per una grave malformazione cerebrale e sono preoccupata per la possibilità che il vaccino possa provocare degli aborti spontanei. Un altro lutto non riuscirei a reggerlo.

Voi cosa consigliate?



Gentile signora,

la Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE) rispetto al vaccino anti Covid-19 suggerisce di rimandare la ricerca del concepimento a qualche giorno dopo il completamento del ciclo vaccinale (cioè dopo la somministrazione della seconda dose), questo per dare il tempo all’organismo di formire la risposta immunitaria che tutela dalla malattia. Potrebbe essere prudente attendere un paio di settimane, anche se l’indicazione non è assoluta. Tenga comunque presente che le società scientifiche di ostetricia e ginecologia incoraggiano la vaccinazione anche nelle donne incinte. Con cordialità. BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

