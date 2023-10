Donazione di sangue: si può fare nel periodo fertile (se si sta cercando un figlio)?

Una domanda di: Simona

Buongiorno, vorrei un’informazione: si può donare il sangue anche se sto cercando una gravidanza? Sono nei giorni fertili ed oggi dovrei donare il sangue. Grazie.



Rispondono gli esperti del Centro nazionale sangue, dell’Istituto Superiore di Sanità: oggi potrà tranquillamente donare il sangue perché la pratica non interferisce in alcun modo sull’ovulazione né sulla possibilità di concepire. Diverso è il caso in cui il concepimento fosse già avvenuto: lo stato di gravidanza va, infatti, segnalato e la donazione in questa eventualità è preclusa. Inoltre, dopo il parto o dopo un’interruzione della gravidanza si deve attendere sei mesi prima di donare. Infine è preferibile non donare durante le mestruazioni. Con cordialità.

