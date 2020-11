Dove si esegue il Prist test?

Una domanda di: Nicola

Chiedo gentilmente dove poter eseguire il PRIST test in Liguria o eventualmente anche nelle zone limitrofe.

Grazie. Un cordiale saluto.

Gentile lettore,

in molte strutture ospedaliere di tutta Italia, quindi anche della Liguria, viene effettuato questo test che prevede un prelievo di sangue. In genere è il medico di famiglia a suggerire la visita allergologica e quindi è lo specialista a prescriverlo, indicando dove effettuarlo. Se è invece una sua scelta (inusuale) eseguirlo e, quindi, è disposto a effettuarlo a pagamento può chiamare il CUP dell’ospedale più vicino alla sua abitazione e chiedere informazioni sul da farsi. Il CUP indica comunque anche come muoversi per effettuarlo eventualmente tramite il Servizio sanitario nazionale. Con cordialità.

BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

Il servizio è riservato ai maggiorenni.