Dubbi dopo il duo-test

Una domanda di: Angela

Ho 28 anni e questa mattina ho fatto il duo test.

Dalle analisi tutto si è riscontrato nella norma tranne il rigurgito trans

tricuspidalico. Sono molto preoccupata perché i dottori non si sono

sbilanciati al riguardo ma mi hanno trasmesso una certa fiducia sul fatto

che si possano escludere anomalie cromosomiche. Resta il fatto che sono

molto preoccupata. Chiedo aiuto a voi in tal caso posso fornire i dati delle

analisi per saperne di più sulla mia situazione. Grazie.

Risponde il professor Giovanni Battista Nardelli, professore ordinario della Clinica Ginecologica e Ostetrica dell’Università degli Studi di Padova, esperto in diagnostica per immagini in ambito ginecologico, ostetrico, ginecologico-oncologico:

“Gentilissima Signora Angela, dal Duo-Test non è possibile porre questo sospetto diagnostico. Purtroppo il ragionevole dubbio è stato inserito, quindi è utile eseguire il DNA fetale su sangue materno non invasivo, che, se non dirimente, apre la strada ad accertamenti genetici invasivi. Il rigurgito fetale può essere monitorato in ecografia e flussimetria color-power doppler per identificare le cause del rigurgito. Molto cordialmente”.

BimbiSani&belli cercherà la risposta che desideri, consultando fonti autorevoli e attendibili.

Il servizio è riservato ai maggiorenni.