Due tredicenni possono fare l’amore?

Rispondono gli avvocati penalisti Luca De Rosa e Daniele Mistretta. (www.studiolegalederosamistretta.it)

Un minorenne che compie atti sessuali con un altro minorenne non commette alcun reato, a patto che sussistano due condizioni: 1) che il più piccolo dei due abbia compiuto i 13 anni (quindi, per esempio, il 15enne che fa sesso con una 12enne commette sempre reato); 2) che la differenza di età tra i due non sia superiore a 4 anni (per esempio, un ragazzo di 17 anni e sei mesi può fare sesso con una ragazza di 13 anni e nove mesi, ma non con una ragazza di 13 anni e tre mesi). Si ricorda che per atto sessuale si intende qualsiasi tipo di atto che esprima l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Devono includersi, pertanto, toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime. Da precisare che sono considerati atti sessuali non solo gli atti che coinvolgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene di una persona non consenziente. Sono atti sessuali anche quelli repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria.

