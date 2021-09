Graffio di gatto: può causare la toxoplasmosi?

La toxoplasmosi viene trasmessa da feci contaminate dal toxoplasma.

Una domanda di: Giulia Sono in gravidanza a 22 settimane e 3 giorni e 3 giorni fa il mio gatto mi ha graffiata, facendomi uscire un po’ di sangue. È un gatto domestico, ha 5 anni e non è mai uscito di casa, al massimo un giretto sul nostro terrazzino. È possibile contrarre la toxoplasmosi attraverso il graffio sulla gamba? La ringrazio per la sua risposta, cordiali saluti.

Gli Specialisti Rispondono

Se l'accrescimento della circonferenza cranica è regolare e se lo sviluppo neuropsicologico è adeguato all'età, la chiusura precoce della fontanella non deve destare alcuna preoccupazione. »

Gli Specialisti Rispondono

Banale eppure risolutivo: per smettere di allattare, quando diventa un peso insostenibile, basta non offrire più il seno e passare alla tazza. »

Gli Specialisti Rispondono

Un quarto cesareo è sempre un intervento difficile per i medici, perché è possibile che i precedenti abbiano lasciato aderenze tra i tessuti uterini e gli organi circostanti, ma questo non significa che non possa andare comunque tutto per il meglio. »

Gli Specialisti Rispondono

E' davvero raro che una piccola anomalia in prossimità dell'ano che vari specialisti hanno considerao priva di significato dal punto di vista medico possa essere la spia di spina bifida. »

Gli Specialisti Rispondono

La causa più frequente di un dolore intenso nella parte alta e sinistra dell'addome è quella che i pediatri americani definiscono "stitichezza occulta". »

Gli Specialisti Rispondono

Se le dimensioni dell'embrione sono giuste per l'epoca, possono non essere significative quelle della camera gestazionale. »